Lorella Cuccarini si commuove ricordando la mamma/ Sanremo 2024: Amadeus la spiazza con una bambola e rivela…

Lorella Cuccarini si commuove al Festival di Sanremo 2024 ricordando la mamma Maria Persili, morta nel 2002. La co-conduttrice ha raccontato che da piccola voleva diventare pompiere, poi ha valutato anche di fare la parrucchiera, visto che le piaceva pettinare le sue bambole. A quel punto, Amadeus ha ricordato che la mamma di Lorella Cuccarini era una «bravissima» sarta che confezionava abiti su misura per lei e le sue bambole.

Giulia Stabile “tradisce” Sangiovanni per Angelina Mango a Sanremo 2024/ "Stasera tutti per lei"

«Facevo delle figure pazzesche, non è cosa da tutti avere lo stesso abito della propria bambola», ricorda Lorella Cuccarini. Sono passati tanti anni da quei abiti in doppia versione, per cui Amadeus ha voluto farle un regalo molto speciale, un ricordo indimenticabile.

La sorpresa di Amadeus per Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

Amadeus ha spiegato che la sorpresa a Lorella Cuccarini è stata fatta all’insaputa della stessa, a cui ha portato una bambola che la riproduce, con lo stesso abito che indossava in quel momento. «È una mini Lorella confezionata dalle mani della signora Marina, una sarta della Rai. Ringrazio le sarte della Rai, perché sono meravigliose». Spiazzata la co-conduttrice, ha rivelato un retroscena sulla madre: «Mia madre lavorava nell’alta moda, me la ricordo sempre alla macchina da cucina. Ha fatto il mestiere che desiderava».

DIRETTA SANREMO 2024, SERATA COVER/ Vincitore, scaletta: Loredana Bertè graffia ed emoziona

Allora Amadeus ha spiegato com’è nata l’idea di realizzare una bambola su Lorella Cuccarini: «Quando la signora Marina ha saputo di tua madre, con la stessa passione e con grande affetto, ci ha messo tutto il cuore per realizzarti questa bambola. Era anche l’occasione per ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte».











© RIPRODUZIONE RISERVATA