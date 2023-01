Lorella Cuccarini: “Sono stata io ad andare da lei…”/ L’aiuto di Maria De Filippi

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini si apre dopo la rottura con Alberto Matano a La Vita in Diretta

Può dirsi una degli insegnanti di canto più amati dal pubblico tv che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi, Lorella Cuccarini, approdata al talent di Canale 5 grazie all’aiuto della regina di casa Mediaset dopo il doloroso addio alla TV di Stato Rai. O almeno questo é stando a quanto “la più amata dagli italiani” rende noto in una intervista concessa all’amico Matteo Mancini.

Ancor prima di confermarsi nel ruolo di insegnante di canto ad Amici 22 in corso e del debutto al talent ad Amici 21 -dove lo scorso anno esordiva il fenomeno pop LDA– Lorella Cuccarini si gettava alle spalle l’amara esperienza TV vissuta a La vita in diretta, di cui é testimonianza una lettera la veleno destinata ad Alberto Matano. Con lui ha co-condotto per una sola stagione La vita in diretta, per la Rai. E tra le righe della missiva, la neo insegnante di Amici taccia Matano di ego sfrenato e inguaribile maschilismo mossi contro di lei, in una condotta al mobing sul campo del lavoro da cui é dipeso il suo addio alla Rai.

Ricordi che sembrano riaffiorare nella nuova intervista, in cui Lorella Cuccarini ammette l’aiuto e il supporto ricevuti dal punto di vista umano e lavorativo dalla consorte di Maurizio Costanzo: ” Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile -esordisce nella rivelazione di gratitudine alla regina di casa Mediaset- Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà”. La confessione poi prosegue: “E parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione”.

Lorella Cuccarini é grata a Maria De Filippi, dopo l’addio alla Rai

Lorella Cuccarini si dichiara sinceramente grata alla timoniera di Amici: “Maria è una prof fantastica. E anche una collega certamente, perché il rispetto che lei ha nei miei confronti è un rispetto da collega. Però Maria è una donna da cui imparare tantissimo, è una donna che c’è sempre, è una donna che sa stare davanti alle quinte, che sa stare dietro le quinte. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto, non perde mai la pazienza”.











