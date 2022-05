Lorella Cuccarini: “Vorrei diventare nonna presto”/ “Miei figli? Alleati preziosi”

L’intervista a Lorella Cuccarini è stata riproposta a “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di domenica 8 maggio 2022. La professoressa del talent show “Amici” ha raccontato di avere trascorso anni di panchina a livello televisivo, durante i quali le persone hanno pensato che lei fosse rimasta ferma: “In realtà, io ho fatto molto teatro, per cui il rapporto diretto con il pubblico non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma anche in quei frangenti ho sempre avuto qualcosa di importante a cui tornare”.

Dopo l’ultima puntata dell’edizione de “La Vita in Diretta” condotta su Rai Uno con Alberto Matano, “sono tornata a casa con un grande senso di liberazione. A casa c’erano palloncini ovunque, c’erano dolci, c’era la bottiglia di spumante pronta da aprire. È stato un anno difficile e ho trovato nei miei figli degli alleati preziosi, delle persone con cui parlare, con cui discutere. Più crescono i figli e più ti rendi conto di quanto il rapporto diventi splendido”.

LORELLA CUCCARINI: “HO VISSUTO UNO DEI PERIODI TELEVISIVI PIÙ BELLI CHE CI SIANO STATI”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Lorella Cuccarini ha rivelato quanto sia dolce per lei naufragare nel mare dei ricordi: “Mi piace molto guardare al passato, perché se ripenso a quella 20enne che era al debutto e a quello che ho fatto, oggi mi rendo conto di avere fatto tantissimo. Non bisogna osservare ciò che è stato con malinconia, ma con la consapevolezza di avere vissuto uno dei periodi televisivi più belli che ci siano stati. Mi sono divertita tantissimo”.

Da piccolina, con i suoi fratelli, Lorella Cuccarini si divertiva a emulare i Ricchi e Poveri: “Sul pianerottolo avevamo dei vicini che si mettevano ad ascoltarci. Evidentemente eravamo anche abbastanza intonati, altrimenti ci avrebbero detto di smettere. Mia mamma? Se ne faceva una ragione!”. Per stare con i suoi figli, Cuccarini ha fatto grandi sacrifici: “Sono arrivati e hanno sconvolto la mia vita. Sono rimasta incinta dei gemelli quando dovevo debuttare con ‘Grease’ e non so quante migliaia di biglietti già venduti. Per fortuna ho potuto crescere quattro ragazzi che, se non ci fossero, la mia vita sarebbe molto diversa. Diventare nonna? Mi piacerebbe, ci ho pensato e spero di avere presto un nipotino“.

