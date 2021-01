Lorella Cuccarini Vs Alessandra Celentano ad Amici 2021/ Rosa finisce in sfida!

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, una settimana di scontri ad Amici 2021

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno tenuto banco per tutta la settimana e anche oggi, siamo sicuri, le due avranno modo di parlare di quello che è successo a Rosa e non solo. La ballerina è finita nel mirino della maestra Celentano proprio durante la presentazione del suo passo a due ha iniziato a trovare una serie di difetti non solo sul suo fisico ma anche sul suo modo di acconciare i capelli e ballare visto che non ha una solida base di classico. Per il suo modo di comportarsi, la Celentano è finita sotto accusa da parte di Lorella Cuccarini che, in quei giorni, era assente per via del Covid che l’ha colpita.

A quel punto è toccato proprio ad Elena D’Amario prendere il suo posto ed entrare in sala per prendere le parti di Rosa ormai stremata dalle continue critiche della sua insegnante. La questione è arrivata fino a dentro lo studio di Amici 2021 sabato scorso e anche in casetta in questa settimana dove, dopo una serie di lettere che le due insegnanti hanno inviato alla produzione, Rosa di Grazia è tornato a lavorare serenamente ma con un’altra complicazione: una sfida.

Rosa di nuovo in sfida per volere della Peparini

Tra le due litiganti, ovvero Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, alla fine è stata Veronica Peparini a spuntarla mettendo in sfida Rosa. Nella puntata di oggi pomeriggio di Amici 2021 sarà proprio la ballerina a dare il via al pomeridiano scendendo al centro dello studio per affrontare (e vincere, secondo le anticipazioni), la sua sfida. Non si fa menzione di nuove critiche o di discussioni in studio ma siamo sicuri che l’argomento tornerà a farsi rovente quando la ballerina sarà chiamata ad esibirsi sul famoso passo a due di neoclassico voluto dalla Celentano.



