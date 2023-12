Loren, chi è la sorella di Greta Rossetti del Grande Fratello 2023/ Il duro attacco ai fan dei “Perletti”

Loren, chi è la sorella di Greta Rossetti

Greta Rossetti si sta confermando una delle protagoniste del Grande Fratello 2023. Il suo ingresso nella Casa ha spaccato a metà l’opinione pubblica, tra chi ha applaudito alla decisione di mettersi in gioco e chi, invece, l’ha considerata una scelta fuori luogo. Anche e soprattutto per il triangolo amoroso venutosi a creare a Cinecittà con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Nonostante tutto, l’ex single di Temptation Island ha dalla sua il tifo incondizionato della famiglia, dal fratello Joseph alla mamma Marcella Bonifacio, sino alla sorella Loren.

Di Loren Rossetti si conoscono poche informazioni, non essendo un volto legato al mondo dello spettacolo. Come riporta TvBlog, infatti, non si hanno chiare informazioni al momento su quale sia la sua età o il suo lavoro. L’unica certezza, sinora, è che ha un profilo Instagram seguito da circa 42.500 followers, in cui ha condiviso anche uno scatto assieme all’adorata sorella.

Loren in difesa della sorella al Grande Fratello 2023

Loren Rossetti, nonostante sia lontana dalla scena televisiva, ha sempre fatto il tifo per la sorella in questa sua avventura al Grande Fratello 2023. Pochi giorni fa, infatti, ha preso le difese di Greta Rossetti contro gli attacchi ricevuti dai fai dei “Perletti”, ovvero i sostenitori di Perla Vatiero e Mirko Brunetti che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma.

“La verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio, perché è quello che dovete fare. Il karma gira e il male vi ritornerà, tutto ciò che dite vi tornerà tutto indietro, non vi preoccupate”, ha scritto sui social Loren a coloro che hanno rivolto insulti e pesanti attacchi contro Greta, “rivale” in amore di Perla. E ha aggiunto: “Mi dispiace per la vostra vita triste; pensate di più a stare con le vostre famiglie, pensare al vostro e non mettetevi in mezzo in cose che non vi riguardano. Detto ciò, continuate pure a fare i caproni!”.

