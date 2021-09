Loren Del Santo: com’è morto e malattia del figlio di Lory Del Santo/ Il suicidio a 19 anni

La lunga malattia psichiatrica di Loren Del Santo

Loren Del Santo, figlio di Lory, si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. Da anni viveva negli Stati Uniti, a Miami, dove studiava presso la Miami Beach High School. Classe 1999, Loren era il minore fra i figli della showgirl.

Nato da una notte d’amore con un uomo di cui lei non ha mai voluto svelare l’identità. Non è chiaro se il ragazzo conoscesse il nome di suo padre, ma di sicuro la Del Santo non ha mai svelato l’identità. Ad annunciare la morte del figlio è stata la stessa Lory Del Santo in un’intervista a Verissimo: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”.

Lory Del Santo e la tragica morte del figlio Loren

Qualche anno dopo la tragica morte del figlio, Lory Del Santo è tornata a parlare di Loren nel corso di un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1: “Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità”.

La showgirl ha racconto che a dicembre 2017 la malattia del figlio è peggiorata sviluppando una doppia personalità. In questi anni Lory ha ritrovato gli scritti del figlio: “Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro”. Nonostante il grande dolore vissuto, Lory Del Santo non ha rimpianti: “Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino”, ha concluso nel salotto di Rai 1.

