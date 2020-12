Loren Del Santo, figlio suicida Lory Del Santo/ La tragica scomparsa nel 2018: “Dolce e buono”

Loren è il figlio di Lory Del Santo, morto suicida nel 2018. La nota showgirl aveva partorito Loren nel 1999 da un uomo di cui però non è mai stata rivelata l’identità, e due anni fa lo stesso l’aveva fatta finita, ammazzandosi negli Stati Uniti dopo essere stato colpito e schiacciato da anedonia, molto probabilmente correlata ad un disturbo dissociativo di identità o ad un disturbo schizoide di personalità. Lory Del Santo ha descritto spesso e volentieri il suo Loren come un ragazzo pieno di vita, con la voglia di spaccare il mondo come la maggior parte dei suoi coetanei, ma il peso di quella malattia subdola lo ha annientato, fino a indurlo al suicidio a soli 19 anni.

Il giovane viveva a Miami, dove studiava presso la Miami Beach High School, e praticava tanto sport, soprattutto il football americano, disciplina per cui lo stesso pare fosse già una grande promessa. Una vicenda, quella del suicidio di Loren, che era venuta a galla solamente un paio d’anni fa, pochi mesi dopo il suicidio, visto che Lory Del Santo aveva sempre cercato di proteggere la privacy del figlio.

LOREN DEL SANTO, SUI SOCIAL DICEVA: “SONO FELICE A MIAMI”

Anche per questo Loren si era trasferito negli Stati Uniti, di modo da rimanere il più lontano possibile dai riflettori, essendo oltre oceano la Del Santo quasi una sconosciuta. “Sono felice, studio e vivo a Miami – raccontava lo stesso 19enne sui social, parlando con i suoi follower – qui sto bene, parlo perfettamente l’inglese e non credo tornerò presto in Italia”. A dare la tragica notizia della morte di Loren Del Santo era stata la mamma Lory, attraverso un’intervista choc a Verissimo: “Mio figlio Loren ci ha lasciato – aveva spiegato parlando con Silvia Toffanin – si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Numerosi i messaggi di cordoglio che erano pervenuti alla famiglia subito dopo la scomparsa, e quasi tutti ricordavano Loren come un ragazzo simpatico, dolce e altruista. Il giovane era il figlio minore della showgirl, dopo Devin, nato dall’unione con il manager Silvio Sardi. In precedenza Lory aveva perso un altro bimbo, il piccolo Conor, nato dall’amore con il musicista Eric Clapton, morto dopo essere caduto da un grattacielo.



