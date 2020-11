Loren del Santo, malattia e come è morto?/ “Soffriva di anedonia, si è suicidato..”

Loren del Santo, che malattia aveva e com’è morto il figlio di Lory Del Santo?

Lory Del Santo sta per aprire un’altra volta la botola della sua rocambolesca vita e un capitolo doloroso che riguarda l’amato figlio Loren del Santo morto suicida all’età di diciannove anni. Loren Del Santo era l’ultimo dei figli della showgirl, nato qualche anno dopo la morte del fratellino Connor. Come il fratello maggiore, anche lui non si è mai interessato a vivere una vita sotto ai riflettori e aveva deciso di trasferirsi a Miami per poter continuare gli studi senza rinunciare alla sua passione per il benessere e il fisico ma, soprattutto, il suo cane Jordan. A spiegare quello che è successo ci ha pensato proprio Lory del Santo che ospite a Verissimo ha parlato di ‘una grave patologia cerebrale’: “Questa è una malattia inarrestabile e irreversibile. Poi c’è stato un peggioramento improvviso da dicembre 2017. Da quel momento ha sviluppato una doppia personalità, ma dentro, non era evidente. Lui non amava uscire, non frequentava amici”.

Loren del Santo soffriva di anedonia

Poi Lory del Santo ha meglio precisato che il figlio soffriva di anedonia, una malattia che rende incapaci di provare piacere per ciò che ci circonda. In una bellissima intervista a Verissimo, la bella produttrice e opinionista ha ammesso di sentirsi in colpa e a lungo ha pensato di poterlo aiutare osservando i suoi comportamenti ma poi ha capito che non è così. Dopo le rivelazioni sulla morte del figlio e di quel momento in cui ha deciso di chiudersi in casa e lasciare fuori tutto il resto, Lory del Santo ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2020 chiudendo questo doloroso capitolo, cosa racconterà questa sera di Loren e del padre?



