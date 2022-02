Lorena Bianchetti con mascherina a “A sua immagine”/ “Ho avuto contatto con positivo”

Prima la sigla, poi l’inquadratura e la sorpresa: Lorena Bianchetti con la mascherina. Non un episodio insolito, anzi negli ultimi tempi ci siamo ormai abituati a notare conduttori e ospiti in tv talvolta con questa protezione. Effetto delle ultime misure anti Covid, per le quali i soggetti vaccinati con booster o doppia dosa (ma da meno di 120 giorni) o guariti da meno di 120 giorni non devono andare in quarantena se hanno un contatto con un soggetto positivo. Basta indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni e solo in caso di sintomi si effettua un tampone a cinque giorni dal contatto a rischio.

Questo è il caso appunto della conduttrice di “A sua immagine“, che ha chiarito la circostanza proprio all’inizio della nuova puntata di oggi. «Buongiorno a tutti quanti voi, bentrovati. Oggi con la mascherina», ha esordito Lorena Bianchetti.

LORENA BIANCHETTI “SONO NEGATIVA AL COVID”

La conduttrice di “A sua immagine” ha quindi spiegato: «Nella nostra redazione c’è stato un contatto, appunto una persona che io ho visto». A proposito del soggetto risultato positivo al Covid, Lorena Bianchetti ha assicurato che «sta benissimo». Ma ha rassicurato anche riguardo le sue condizioni: «Io ho fatto il tampone, sono negativa, ma per precauzione quest’oggi sarò così».

Dunque, ha proseguito la conduzione senza intoppi, dedicandosi al tema di San Valentino, la festa degli innamorati, quindi con un grande focus sulle relazioni e questo sentimento d’amore. Affetto, a prescindere dalla festa, le è arrivato sui social anche se appunto non c’è alcun motivo di preoccupazione. Del resto, è anche questa la nuova normalità.

