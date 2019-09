Lorena Bianchetti/ “Estelle speciale, mio padre una persona speciale, con Bernardo…”

Lorena Bianchetti ospite stamane negli studi di Storie Italiane. La nota conduttrice tv di casa Rai ha raccontato la sua nuova vita da mamma, dopo l’arrivo della piccola e splendida Estelle: “Una bambina speciale – esordisce la Bianchetti parlando con Eleonora Daniele – come tutte le mamme pensano dei propri figli, ma vedere quegli occhioni spalancati, i suoi sorrisi… ti rimette davvero al mondo”. Lorena Bianchetti parla di vero e proprio miracolo: “Stamane io me la baciavo sul letto, ci giocavo e mio marito mi ha chiesto “quanto la ami?”, e io gli ho risposto “non lo so”. Mio marito geloso? In questo sono molto attenta, perché comunque non bisogna dimenticare il proprio partner e lo stesso non deve dimenticare la moglie”.

LORENA BIANCHETTI A STORIE ITALIANE

E a proposito di Bernardo, il marito della Bianchetti, lo scorso 9 settembre è caduto l’anniversario di nozze, avvenute quattro anni fa, nel 2015: “E si – commenta la conduttrice di casa Rai Uno – sono già passati quattro anni”. Eleonora Daniele replica “Ma quanto eri bella? Comunque ti dicono che sia il giorno più bello della tua vita, ed è davvero così (si è sposata poche settimane fa ndr)”. Passano quindi le immagini delle nozze della Bianchetti: “Io non mi stavo rendendo conto nulla, ho capito solo quando ho messo la fede al dito di mio marito. Quando ho realizzato mi sono bloccata ed ho iniziato a piangere”. Si parla quindi del padre della conduttrice tv, venuto a mancare tre giorni dopo proprio le nozze, e Lorena si commuove: “Sono felice che ci sia stato, dovevamo partire per il viaggio di nozze e purtroppo quella mattina papà è volato in cielo. Lo strappo è stato fortissimo, quando perdi un amore così grande quell’amore non scompare mai ma nemmeno il dolore, ci impari a convivere a una felicità piena in tutti i sensi è sempre più difficile. Lui vive dentro di me ogni qual volta devo prendere delle decisioni. Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale, quindi vi ringrazio di tutto il cuore”. Visibilmente commossa anche la conduttrice Eleonora Daniele.

