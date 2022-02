Lorena Bianchetti/ Il marito Bernardo De Luca, la figlia Estelle e il lutto “Dolore…”

È Lorena Bianchetti la protagonista della puntata dei Soliti Ignoti del 10 febbraio 2022. L’attrice affianca Amadeus cercando di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Da anni volto della Rai, la Bianchetti ha una storia personale molto ricca e toccante. La conduttrice, oggi 48 enne, è mamma di Estelle che ha due anni e otto mesi e ha già cominciato l’asilo. La bambina è nata dall’amore con il marito Bernardo De Luca, imprenditore sposato nel 2015. “Sono una mamma attenta che non si risparmia, ci metto tutta me stessa. Voglio trasmettere a mia figlia il massimo dell’amore”, ha ammesso in un’intervista al RadiocorriereTv.

La conduttrice ha rivelato che la maternità l’ha cambiata moltissimo: “Estelle mi ha restituito attraverso i suoi occhi l’innocenza dello sguardo. Con lei il tempo si ferma ed è bellissimo. Adesso che è arrivata vivo una interezza che non avrei mai immaginato.” ha rivelato qualche tempo fa al Fatto Quotidiano.

Lorena Bianchetti, la morte di suo padre e l’arrivo di Estelle

Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni, in un periodo difficile perché poco tempo prima era venuto a mancare suo padre. “Tre giorni dopo il mio matrimonio è scomparso mio padre, – ha ricordato la conduttrice nell’intervista, spiegando che – il progetto di un figlio in quel momento non era più al primo posto. Abbiamo poi con Bernardo cominciato a cercarla ma non arrivava. Abbiamo fatto dei controlli ed era tutto ok, la mia ginecologa mi ha consigliato di staccare il cervello e non pensarci. Ho provato a farlo concentrandomi sulla scrittura del libro ed è arrivata Estelle. Non fosse arrivata mi sarebbe dispiaciuto ma si può essere madri in tanti modi, nelle amicizie, nell’ambiente di lavoro, con gli amici, con l’adozione.”

