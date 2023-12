Lorena Bianchetti: “L’incontro con Papa Francesco? Un dono speciale”/ “Non influenzerò mia figlia…”

Lorena Bianchetti a I Fatti Vostri: gli esordi come ballerina: “Ho fatto tanta gavetta…”

La puntata odierna de I Fatti Vostri è stata impreziosita dalla dolce presenza di Lorenza Bianchetti, sempre sorridente ed empatica anche quando si tratta di raccontarsi nel merito della sua longeva e fortunata carriera televisiva. La conduttrice è partita dall’emozione che ormai da tempo la porta, al termine della sua trasmissione, a dare poi la linea al Santo Padre: “E’ un grande onore e responsabilità che dopo tanti anni vivo ancora con grande attenzione e rispetto, poi è una gioia infinita”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a I Fatti Vostri, Lorena Bianchetti ha commentato un video che la vede protagonista agli albori della sua carriera nei panni di ballerina nel cast de Piacere Rai Uno, nel 1991. “Non lo vedevo da tanto, segno che la gavetta non mi manca e ricordo Gigi Sabani con grandissimo affetto. E’ stata la mia prima trasmissione televisiva perché facevo la ballerina; ho iniziato così, passo dopo passo”. L’attenzione è poi tornata su Papa Francesco, con particolare riferimento all’incontro storico per la Rai con protagonista proprio Lorena Bianchetti.

Lorena Bianchetti e l’emozionante incontro con Papa Francesco: “Ho portato la voce di tutti…”

“Il mio incontro speciale il 4 giugno di quest’anno con Papa Francesco? Io me la sono proprio voluta vivere, ho cercato di non lasciarmi prendere dall’emozione perché l’obiettivo era far arrivare la voce di tutti. E’ stato un dono speciale della Rai, è stata la prima volta televisiva del Papa”. Queste le parole di Lorena Bianchetti a proposito del suo emozionante incontro con Papa Francesco. La conduttrice ha poi aggiunto: “ci tenevo a portare le gioie e le preoccupazioni di ognuno di noi e quindi volevo restare lucida. Ti resta impressa questa sua paternità che si respira… Sono arrivata 5 ore prima; metti che trovo traffico, ma anche perché volevo godermi l’atmosfera. Lui mi ha detto: ‘Ma quanta gente che lavora qui’, è stato un momento di festa speciale”.

Verso il finale dell’intervista rilasciata a I Fatti Vostri, Lorena Bianchetti ha parlato anche del perchè non sia decollata la sua carriera da ballerina. “Ho ballato almeno per 25 anni, poi ho iniziato l’università e avevo ritmi meno impegnativi. Tutt’oggi, anche nei momenti di tristezza, faccio una lezione di danza e riesco a ripartire”. In riferimento alla sua tenera bambina che tra qualche anno dovrà decidere di scrivere il proprio futuro e il valore delle ambizioni, la conduttrice ha spiegato: “La lascerò scegliere, però è chiaro che se vuoi vivere serenamente questo lavoro devi farlo con sacrificio; sento la fatica ma anche soddisfazione quindi deve essere davvero una sua scelta. Lei alterna tra poliziotto e lavoro della mamma, non farò sicuramente nulla per influenzarla”.











