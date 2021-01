Lorena Bianchetti/ “Mio papà è morto tre giorni dopo il mio matrimonio”

Lorena Bianchetti, conduttrice di “A Sua Immagine”, si è sposata il 9 settembre 2015 con Bernardo De Luca, imprenditore romano: “Io non mi stavo rendendo conto nulla, ho capito solo quando ho messo la fede al dito di mio marito. Quando ho realizzato mi sono bloccata ed ho iniziato a piangere”, ha raccontato a “Storie Italiane”.

Tre giorni dopo il matrimonio, quando doveva partire per il viaggio di nozze, il suo amato papà è morto. “Sono felice che ci sia stato, già quello è stato un dono. Dovevamo partire per il viaggio di nozze e purtroppo quella mattina papà è volato in cielo. Lo strappo è stato fortissimo, quando perdi un amore così grande quell’amore non scompare mai ma nemmeno il dolore… Lui vive dentro di me ogni qual volta devo prendere delle decisioni”, ha raccontato la Bianchetti facendo emozionare anche Eleonora Daniele.

Lorena Bianchetti: il rapporto speciale con il papà

Lorena Bianchetti ha anche raccontato un episodio particolare avvenuto mentre stavano organizzando il matrimonio: “Dovevamo sposarci il 23 di settembre, quando siamo andati a prenotare la chiesa il signore che gestiva l’agenda ci ha detto: “Sposatevi prima!”… Oggi ci leggo un gran dono”, che ha permesso al padre di accompagnarla all’altare. Con le lacrime agli occhi ha aggiunto: “Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale, quindi vi ringrazio di tutto il cuore”. In una recente intervista al settimanale DiPiù la conduttrice di “A sua Immagine” ha ricordato il padre: “È un dolore ancora molto vivo, che non se ne andrà mai. In questo periodo lo sento molto vicino a me, è come se volesse consolarmi. Lo sogno, mi sorride e mi sussurra qualcosa che non capisco. Mi trasmette pace”.



