Lorena Cacciatore e la storia d'amore con l'ex calciatore Federico Marchetti: grazie a lui ha sconfitto la bulimia e superato un periodo buio

Lorena Cacciatore, attrice nota per i suoi ruoli nelle fiction de Il Paradiso delle Signore e Tutto può succedere, sta vivendo una bella storia d’amore con l’ex calciatore Federico Marchetti. Dalla loro relazione è nato il figlio Edoardo, a cui entrambi sono legatissimi. Teatro, cinema e televisione sono i mondi in cui Lorena si sente a casa. La sua carriera è cominciata agli inizi degli anni duemila sul piccolo schermo, poi nel 2011 assume un ruolo importante nella miniserie La vita che corre di Fabrizio Costa, dopodiché ecco il film L’amore è imperfetto di Francesca Muci.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025/Rosa prende una drastica decisione, Marcello vuole...

Nel suo percorso televisivo anche fiction di grande successo come Don Matteo 11, ma anche Mina Settembre. Dietro i luccichii della carriera nel mondo dello spettacolo, anche una lunga battaglia contro la bulimia. Un disturbo che l’attrice è riuscita a superare grazie anche alla sua dolce metà, Federico Marchetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 ottobre 2025/ Odile vuole assumere Greta, Umberto non si fida

Lorena Cacciatore, bulimia sconfitta grazie al compagno Federico Marchetti?

Lorena Cacciatore non nega infatti che il suo compagno abbia ricoperto un ruolo fondamentale. “Mi ha salvato la vita”, dice senza troppi giri di parole l’attrice in una intervista. “Per me era un periodo molto difficile e non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta”, ha spiegato. Con il portiere al suo fianco, Lorena ha ritrovato amor proprio, ma anche maggiore consapevolezza nelle scelte a tavola.

L’amore per Federico è stata una sorta di benedizione e infatti da quando si sono fidanzati, la sua vita ha preso una svolta positiva. La Cacciatore ha raccontato di come Federico Marchetti le stesse vicino pure a distanza, quando era alle prese con attacchi fame notturni. “Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata. Quando hai questo tipo di problemi non ti ami abbastanza, ma quando ti innamori di qualcuno decidi di guarire per proteggerlo”, la tenera confessione dell’attrice.

Emanuel Caserio e l'addio a Il paradiso delle signore: "Ho pianto per Salvo"/ "I miei genitori non capiscono"