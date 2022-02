Lorena Cesarini, chi è l’attrice di Suburra co-conduttrice a Sanremo 2022/ Il fidanzato…

LORENA CESARINI, CO-CONDUTTRICE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Tra i personaggi più attesi di Sanremo 2022 c’è sicuramente l’attrice Lorena Cesarini, nota al pubblico in particolare per il suo contributo nella serie tv Suburra. La vedremo al fianco di Amadeus stasera, nella seconda puntata del Festival. La giovane italo-senegalese ha di recente rilasciato un’intervista per “Il Messaggero”, al cui tempo ha dedicato parecchio tempo proprio all’analisi di alcune sensazioni in merito alla sua presenza sul palco della tenzone canora più celebre del Belpaese.

Valentino, stilista di Lorena Cesarini a Sanremo 2022/ Look da capogiro

L’artista ha spiegato che fra le sue intenzioni ci sarebbe quella di portare un monologo sentito, che affronti proprio il tema dell’integrazione, argomento che ha sentito molto vicino a sé nella sua infanzia e più in generale in tutto il suo percorso di crescita, per cui la sua testimonianza sull’argomento potrebbe risultare efficace, considerati il sentimento e il trasporto che sicuramente accompagneranno la narrazione.

Chi sono le conduttrici Sanremo 2022/ Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Giannetta e Ferilli

CHI È LORENA CESARINI: I DETTAGLI PIÙ TOCCANTI DELLA SUA VITA. FIDANZATO? TUTTO TACE…

Lorena Cesarini ha anche raccontato alcuni particolari molto toccanti della sua esistenza; nonostante sia nata proprio in Senegal, ha spiegato di non viaggiare verso il suo Paese d’origine da quando purtroppo il padre è passato a miglior vita. Nello specifico, ha raccontato che sono ormai 12 anni che manca dalla terra che le ha dato i natali.

Oltre alla presentazione di Sanremo 2022, sono tanti gli impegni per la ragazza dal punto di vista professionale. In particolare, dopo la competizione canora uscirà il nuovo film di Lorena Cesarini “War – La guerra desiderata”. In riferimento al progetto cinematografico ha asserito, sempre su Il Messaggero, che interpreterà il ruolo di una pacifista.

LORENA CESARINI, FIDANZATO E VITA PRIVATA? UN MISTERO…

Sulla vita privata di Lorena Cesarini, ed in particolare su quella sentimentale, vige il massimo riserbo. Per saperne di più sul suo conto, funge da valido aiuto Instagram, sul quale l’attrice ha pubblicato tra le altre cose anche foto insieme ad un misterioso ragazzo. Il “lui” in oggetto risponde al nome (social) di “El_Monaco” ma non abbiamo ulteriori informazioni in merito. L’assenza di una bio Instagram purtroppo non aiuta ma le numerose foto insieme in atteggiamenti romantici la dicono lunga sulla natura del loro rapporto. L’ultima postata dal ragazzo è datata 24 agosto 2021. E’ insieme a Lorena e la didascalia allo scatto recita: “Sei la mia felicità”, mentre lei replica con l’emoji di un cuore rosso fuoco. Gli scatti insieme iniziano dal giugno 2019, periodo probabilmente in cui sarebbe iniziata la loro relazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA