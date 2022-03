Lorena Cesarini, chi è?/ L’attrice di “Suburra” nata a Dakar: “Sono romana de Roma”

Chi è Lorena Cesarini?

Lorena Cesarini è stata una delle cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, al fianco di Amadeus. L’attrice è nata a Dakar, in Senegal, nel 1987 da madre senegalese e padre italiano. Vive in Italia da quando ha tre mesi, da quando la sua famiglia si è trasferita a Roma, dove vive ancora oggi: “Sono romana de Roma“, ha detto sul palco di Sanremo. È laureata in Storia contemporanea e ha continuato la carriera universitaria all’Archivio Centrale dello Stato. Per mantenersi agli studi ha fatto anche la cameriera in un pub, pensava di diventare professoressa universitaria oppure continuare a studiare relazioni internazionali. Il debutto al cinema risale al 2013 nel film “Arance e Martello” diretto da Diego Bianchi vestendo i panni del personaggio Virginia.

Lorena Cesarini: il successo con Suburra

Nel 2015 ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni “ Il Professor Cenerentolo” ma il successo è arrivato nel 2017 con la serie tv targata Netflix, “Suburra”. Lorena Cesarini ha interpretato il personaggio di Isabel, nella prima stagione, la prostituta di cui Aureliano, il protagonista interpretato da Alessandro Borghi, si innamora. L’ultimo suo lavoro è il film “È per il tuo bene” di Rolando Ravello, distribuito nel 2020 su Amazon Prime, al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli. Ha anche preso parte a un episodio della serie “I bastardi di Pizzofalcone”. “Fin da bambina ero affascinata dal mondo del cinema e non essendo figlia d’arte credevo che non potesse accadere, a meno che qualcuno non mi avesse fermata per strada e così è stato”, ha ricordato la Cesarini su “The Italian Reve”.

