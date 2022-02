Lorena Cesarini, monologo su razzismo a Sanremo/ “Insultata sui social perché nera”

Subito dopo la prima esibizione della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, fatta da Sangiovanni, Amadeus chiama sul palco dell’Ariston la donna che l’accompagnerà alla conduzione questa sera, Lorena Cesarini. L’attrice, che fa il suo ingresso in un bellissimo abito dorato, ottiene subito il centro del palcoscenico per raccontare quanto le è accaduto dopo l’annuncio di Amadeus delle donne che l’avrebbero affiancato sul palco dell’Ariston.

“A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante, io resto nera. – ha quindi esordito l’attrice, per poi aggiungere – Nessuno, prima che Amadeus facesse questo annuncio, me l’aveva fatto notare… evidentemente per alcuni il colore della mia pelle è un problema, al punto che hanno voluto farlo sapere a tutti”.

Lorena Cesarini piange a Sanremo 2022: “Perché per alcuni il colore della mia pelle è un problema?”

A questo punto Lorena Cesarini ha letto tre commenti ricevuti sui social dopo la notizia della sua partecipazione a Sanremo 2022: “Non se lo merita! L’hanno chiamata lì perché è nera!”; e ancora “È arrivata l’extracomunitaria”, e “Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori”. La Cesarini si è dunque chiesta, tra le lacrime,: “Perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social? Perché c’è gente che ha problemi con il colore della mia pelle?” Così, dopo una lettura sul razzismo, l’attrice ha concluso: “La cosa più importante per me è chiedersi dei perché per andare verso la libertà, la libertà dalle frasi fatte, dai pregiudizi, dagli insulti, dai giudizi… Io mi auguro di non perdere mai questa curiosità perché è quello che mi rende libera, più matura di molti altri adulti”.

