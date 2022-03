Lorena Cesarini vittima di razzismo/ “Io italiana, ma resto nera. Sui social insulti”

Lorena Cesarini è una delle attrici più talentasse del panorama artistico italiano. Diventata famosa per il ruolo di Isabel in Suburra, ha avuto modo anche di salire sul palco di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, che l’ha scelta come co-conduttrice in una delle serate del Festival. Proprio sul palco dell’Ariston, l’attrice si è lasciata andare ad un lungo monologo nel quale ha rivelato di essere vittima di razzismo.

“A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante, io resto nera. Nessuno, prima che Amadeus facesse questo annuncio, me l’aveva fatto notare… Evidentemente per alcuni il colore della mia pelle è un problema, al punto che hanno voluto farlo sapere a tutti” ha cominciato l’attrice, non riuscendo a trattenere l’emozione. Gli occhi dell’attrice sono diventati lucidi, nel ripercorrere la sua storia, che vede mescolate due culture, quella italiana e quella senegalese: la mamma, Germaine, è infatti originaria dell’Africa e lei stessa è nata a Dakar, capitale del Senegal.

Lorena Cesarini ha proseguito il suo monologo leggendo tre commenti arrivati dai social dopo la notizia della sua partecipazione a Sanremo 2022: “Non se lo merita! L’hanno chiamata lì perché è nera!”; “È arrivata l’extracomunitaria”, e “Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori”. L’attrice, in lacrime, ha proseguito: “Perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social? Perché c’è gente che ha problemi con il colore della mia pelle?”.

“La cosa più importante per me è chiedersi dei perché per andare verso la libertà, la libertà dalle frasi fatte, dai pregiudizi, dagli insulti, dai giudizi… Io mi auguro di non perdere mai questa curiosità perché è quello che mi rende libera, più matura di molti altri adulti”.

