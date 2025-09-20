Diodato, l'amore per la fidanzata Lorena Dini e il retroscena curioso sul primo incontro: "Non sapeva nemmeno chi fossi..."

Forse non tutti sanno che, da un po’ di tempo a questa parte, il cuore del cantante Diodato batte per la fidanzata Lorena Dini. L’artista ha conosciuto la compagna in Brasile ed è con lei che è riuscito a ritrovare quell’equilibrio che andava cercando da tempo. In una intervista rilasciata a Specchio, l’artista ha confessato di non aver mai smesso di credere nell’amore, nemmeno nel periodo più buio. “E’ proprio l’amore che mi porta a scrivere brani come Non ci credo più”, ha spiegato Diodato.

“Io voglio che tutta la mia vita sia guidata da quel sentimento”, le sue parole. Oggi, come dicevamo, nella sua vita c’è Lorena Dini. L’alchimia vola alta ed entrambi sono impegnatissimi a prendersi cura l’uno dell’altro, per costruire qualcosa di importante. “Ci siamo incontrati ad una cena all’ambasciata italiana a San Paolo ma lei non sapeva chi fossi”, ha ammesso Diodato.

Diodato e l’amore per la fidanzata Lorena Dini: “E’ come una rivoluzione…”

E’ stato quantomeno curioso e originale l’inizio della coppia. Certo è che pur non sapendo nulla del percorso di Diodato, Lorena si è subito interessata a lui e quando ha avuto l’occasione di assistere ad una sua esibizione non se lo è perso per nulla al mondo. “In un primo momento non parlavamo molto, mi ha conosciuto attraverso le mie canzoni e solo dopo ci siamo conosciuti umanamente”, ha spiegato ancora il cantante.

Oggi Diodato preferisce non mettere in piazza il suo amore per la fidanzata Lorena, ma assicura di essere finalmente felice e innamorato con lei al suo fianco. In particolare, il cantante si sofferma sulla forza motrice dell’amore, un sentimento indispensabili per sentirsi vivi. “E’ come una bellissima rivoluzione alla quale si deve partecipare”, ha detto Diodato.