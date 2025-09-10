Chi è Lorena Dini, la fidanzata di Diodato: architetto e fotografo, ha studiato prima in Brasile, da dove proviene, e poi ancora a Lisbona

È tornato l’amore nella vita di Diodato, che – da sempre molto riservato – dopo la storia con Levante non aveva presentato più alcuna donna come sua fidanzata. Da qualche tempo, però, il cuore del cantante sembra tornato a battere: al suo fianco c’è infatti un nuovo amore. La nuova fidanzata di Diodato si chiama Lorena Dini: si tratta di una giovane che il cantautore ha presentato al Festival del Cinema di Roma, presentandosi un po’ a sorpresa mano nella mano con lei. Un coming out inaspettato quello di Diodato, che come dicevamo è sempre stato molto riservato e dunque anche restio a parlare della sua vita privata. Proprio il cantante, però, ha deciso di farsi vedere per la prima volta al fianco della sua splendida Lorena sul carpet di uno dei festival più importanti per quanto riguarda il mondo cinematografico. I due si sono presentati insieme, sorridenti e felici: da quel momento Lorena Dini ha conquistato il cuore dei fan, oltre che di Diodato.

Chi è Lorena Dini, la fidanzata di Diodato: originaria del Brasile

Lorena Dini, la fidanzata di Diodato, è una giovane professionista originaria del Brasile. La giovane ha studiato architettura e urbanistica nel suo Paese natale: dopo la laurea all’Università Federale di Juiz de Fora si è trasferita in Europa e più precisamente in Portogallo, dove ha studiato arte e fotografia a Lisbona. Dopo aver approfondito le sue conoscenze in materia di fotografia, ha deciso di lavorare in Italia: si occupa prevalentemente di moda e proprio questo l’ha portata nel Belpaese. Nonostante l’amore per Diodato, sembrerebbe che Lorena continui a vivere tra Italia e Brasile, non abbandonando le sue origini. Lorena lavora spesso con personaggi del mondo dello spettacolo, come si evince dai suoi profili social dove mostra numerosi ritratti delle star, e proprio così avrebbe conosciuto Diodato.