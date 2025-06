Lorena Dini, fidanzata di Diodato: chi è? Fotografa brasiliana, vive tra Milano e San Paolo, lavorando ai suoi scatti tra moda e musica

Un’artista per un artista. Diodato, uno dei più grandi cantautori della nostra epoca, è fidanzato da qualche tempo con una giovane di grande talento, Lorena Dini. Lei non lavora nel mondo della musica ma ha comunque a che fare con l’arte: è infatti una fotografa molto conosciuta e apprezzata. Di origini brasiliane, Lorena, la fidanzata di Diodato, si snoda tra l’Italia, dove vive di base a Milano, e San Paolo, città in Brasile dalla quale proviene. Lorena Dini, classe 1989, si è laureata in Architettura e urbanistica all’Università Federale di Juiz de Fora ed è poi volata in Portogallo dove ha svolto alcuni corsi di fotografia e design, specializzandosi ancor di più verso la sua professione. Oggi la fotografa brasiliana lavora prevalentemente nel mondo della moda e della musica, scattando le sue foto artistiche in entrambi gli ambiti, tra l’Italia e il Brasile. Ma cosa sappiamo invece sulla storia d’amore che la lega a Diodato?

Lorena Dini, fidanzata di Diodato: chi è? Insieme al Festival del Cinema di Roma

Sappiamo che Lorena Dini è la fidanzata di Diodato perché lui l’ha presentata al suo fianco in occasione della Festa del Cinema di Roma per la prima del film Berlinguer. La grande ambizione. A quell’apparizione pubblica non hanno fatto seguito altre, né sono arrivati post sui social a confermare la loro relazione. Una storia d’amore tra i due è però data per assodata perché i due, al Festival del Cinema di Roma, si sono presentati mano nella mano.

E, conoscendo Diodato e la sua riservatezza che lo contraddistingue da sempre, risulta davvero complicato pensare che possa essersi mostrato in atteggiamenti intimi con una donna che non è la persona con la quale ha intenzioni serie. Non è chiaro dunque come i due si siano conosciuti ma considerando che la fidanzata di Diodato lavora come fotografa nel mondo della musica, non appare difficile pensare che proprio quello sia il contesto nel quale i due si siano scambiati il primo sguardo.