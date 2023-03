Lorena Fernandez, chi è il finalista The Voice Kids 2023/ Incanta i coach con “Tu si na cosa grande”

Lorena Fernandez del Team Ricchi e Poveri sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Lorena Fernandez è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Dopo la serata delle Blind Audition, è arrivato il momento di scoprire chi sarà il giovane vincitore della prima edizione del popolare talent show musicale che ha visto in scena giovanissimi talenti di età compresa tra i 7 e 13 anni. A conquistare la giuria dei coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri c’è stata anche la giovanissima Lorena Fernandez, 12 anni di Marcianise, che ha letteralmente incantato tutti con una splendida versione di “Tu si na cosa grande” di Domenico Modugno.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 marzo 2023: le cinquine del sabato

La giovane cantante ha emozionato pubblico e coach, ma alla fine ha deciso di entrare nel team de I Ricchi e Poveri che, durante la performance di Lorena, hanno deciso di bloccare il coach Gigi D’Alessio. “Mi avete rubato la polpetta dal piatto” ha detto il cantautore napoletano impossibilitato a voltarsi per la cantante. In studio ad accompagnare Lorena i genitori, ma anche il vocal coach di sempre, il maestro Luigi Bollito, presidente dell’etichetta discografica Key Music e direttore dell’Accademia dello Spettacolo di Marcianise.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 marzo 2023

Chi è Lorena Fernandez, finalista di The Voice Kids 2023

Ma chi è Lorena Fernandez, una delle cantante giovani pronte a giocarsi la vittoria finale di The Voice Kids 2023? Proprio la giovane cantante di Marcianise ai microfoni di The Voice ha raccontato: “mi chiamo Lorena ho 12 anni e vengo da Marcianise in provincia di Caserta. Ballare mi piace un sacco perchè quando vado nella sala di ballo è come se penso solo a me stessa. Papà era un salsero, hai imparato a tutte queste. La musica nella mia famiglia è tutto; papà ama la musica come me, mamma no, ma crede di saper cantare e di andare a tempo. Io sono una perfezionista nella musica perchè tengo alla musica”.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 marzo 2023

A sostenerla da sempre i suoi genitori: “è una bimba molto perfezionista non solo sul canto, ma su tutto. Una cosa o la fa o non la fa proprio”. Proprio Lorena ha parlato del suo essere perfezionista in tutto: “sono perfezionista anche nella collezione degli oggetti” – dice la ragazza che racconta – “se compro un libro di un’autrice compro anche gli altri. Colleziono borse, calzini, skincare”. Essere sul palco di The Voice sarà un’emozione unica, non vedo l’ora di cantare, di vedere i giudici, la Clerici. Anche se non si girasse nessuno sarebbe comunque un traguardo, ma se si girano è meglio”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA