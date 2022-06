Lorenza Baroncelli, compagna di Pierluigi Pardo ha partorito/ Conduttore diventa papà

Pierluigi Pardo diventa papà, la compagna Lorenza Baroncelli hanno partorito: l’annuncio su Instagram

Pierluigi Pardo è diventato papà. Il telecronista e conduttore di Dazn ed ex volto del programma Tiki Taka ha dato l’annuncio sui social. Pierluigi ha postato la tenera foto della compagna Lorenza Baroncelli con il braccio il loro bambino appena nato. La didascalia a corredo della foto recita: “Eccomi qui”. Si tratta di un maschietto anche se non sono trapelate informazioni sul suo nome. Pierluigi Pardo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Nei mesi scorsi aveva annunciato che sarebbe diventato padre senza accennare al nome della compagna che portava in grembo suo figlio. Pierluigi Pardo ha ricevuto una valanga di auguri e a congratularsi con lui sono stati Claudio Marchisio, Alessandro Cattelan, Sonia Bruganelli, Melissa Satta e tanti altri.

Anche Ciro Ferrara ha commentato il lieto evento: “Ciruuuuuuuuuuuuu benvenuto. E non è un dettaglio…!”. Un dettaglio che non è passato inosservato. Forse il figlio di Pierluigi Pardo si chiama Ciro o forse potrebbe essere solo un richiamo al modo in cui Pardo si è sempre rivolto al calciatore. Per molto tempo la compagna di Pardo era rimasta nell’ombra e sulla sua identità aleggiava un mistero. Lorenza è un architetto urbanista e Su Instagram si presenta come direttore artistico della Triennale Milano anche se a inizio maggio ha lasciato intuire come questa avventura si sia conclusa.

Pierluigi Pardo è stato sposato con Simona Galimberti

La compagna di Pierluigi Pardo aveva però accennato al suo legame con il conduttore di Dazn. Lorenza lo aveva definito un viaggio meraviglioso: “Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio”. Lorenza ha una lunga carriera alle spalle come architetto. Ha lavorato anche al Politecnico di Vienna ed è membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Architettura. Tra le tante cose insegna anche alla Luiss di Roma. Pierluigi Pardo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Del suo passato sappiamo che Pierluigi è stato sposato con Simona Galimberti. Nozze che nel giro di poco tempo, ovvero nel 2018, sono andate incontro a un inaspettato capolinea. Il motivo sarebbe da rintracciare nei troppi impegni lavorativi del conduttore. Ora però Pierluigi è fidanzato con Lorenza dal quale ha deciso di avere un figlio. Qualche mese fa Pierluigi aveva fatto comparire sul suo profilo Instagram una foto di una magliettina formato ‘junior’ con la scritta “work in progress”. Dopo quella foto postata sui social nessun altro commento da parte di Pierluigi Pardo. Ci ha pensato il settimanale Chi a confermare la notizia. Per il giornalista si tratta del primo figlio.











