Lorenza Cesa ricoverato per Covid/ Ex segretario Udc in condizioni stazionarie

Lorenzo Cesa ricoverato per coronavirus, l’annuncio arriva dallo stesso ex segretario dell’Udc. Indagato nell’operazione contro la ‘ndrangheta chiamata “Basso Profilo”, il 69enne è in condizioni stazionarie e sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.

Questa la nota diramata da Lorenzo Cesa: «Cari amici, sono stato ricoverato ieri sera per Covid19 all’Ospedale Spallanzani presso il Dipartimento guidato dal professor Nicola Petrosillo. Le mie condizioni sono stazionarie. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!». Anche l’Unione di Centro ha diramato un comunicato per rendere note le condizioni di salute dell’ex leader.

LORENZO CESA RICOVERATO PER COVID

Segretario dell’Udc per 16 anni, Lorenzo Cesa ha rassegnato le sue dimissioni non appena resa nota l’indagine su suo conto. Tantissimi i messaggi di vicinanza dal mondo politico, queste le parole della senatrice Paola Binetti riportate dai colleghi del Corriere della Sera: «Mi spiace molto del ricovero di Cesa, sapevo che aveva contratto il virus e anche per questo l’altro giorno abbiamo sospeso la direzione nazionale dell’Udc ma stava a casa, l’avevo sentito. Mi spiace molto e spero che ne venga fuori alla grande. Da psicologa, penso che abbia pesato anche lo stress per l’avviso di garanzia delle settimane scorse. Mi spiace che si siano sommate tante, troppe, contrarierà nello stesso momento».

