Lorenza, Cristina e Giuliana, chi sono le figlie di Luciano Pavarotti: nate dal primo matrimonio con Adua Veroni, non fanno parte del mondo dello spettacolo

Prima di conoscere Nicoletta Mantovani e innamorarsi perdutamente di lei, Luciano Pavarotti è stato sposato con un’altra donna, Adua Veroni, con la quale ha avuto tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana. I due sono convolati a nozze nel 1961 e già l’anno successivo hanno avuto la loro prima figlia, Lorenza. Due anni più tardi è nata Cristina mentre l’ultima figlia della ex moglie di Luciano Pavarotti e del grande tenore è venuta al mondo nel 1967. La loro famiglia si è poi separata nel 1994, quando il grande artista modenese ha cominciato una relazione con Nicoletta Mantovani. Nonostante la separazione dalla moglie, che ha portato ad Adua una grande sofferenza, Luciano non ha mai interrotto i rapporti con le sue amatissime figlie, anzi, ha continuato ad essere per loro un papà presente e particolarmente amorevole, anche dopo la nascita di Alice, la sua ultima figlia, venuta al mondo nel 2003 quindi quarant’anni dopo la sua primogenita.

Chi erano I Tre Tenori Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti/ Hanno iniziato nel 1990

A parlare solo pochi giorni fa delle figlie di Luciano Pavarotti, a Verissimo, è stata proprio Nicoletta Mantovani, la sua seconda moglie, la donna con la quale il loro papà è stato dal 1994 fino al 2007, anno della sua morte. Nicoletta ha ammesso come il tenore fosse molto innamorato delle sue donne. “Luciano aveva già tre figlie che amava profondamente prima della nascita di Alice, anche se con lei è potuto essere più presente” ha rivelato la donna al suo fianco fino alla morte. Insomma, un padre molto innamorato delle figlie, dalla prima all’ultima.

Chi è Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti/ "Senza di lui, anni pieni di dolore e rinascita"

Lorenza, Cristina e Giuliana, chi sono le figlie di Luciano Pavarotti

Le tre figlie di Luciano Pavarotti sono molto riservate e in poche occasioni si sono fatte vedere pubblicamente. Poco sappiamo anche sulle rispettive vite: non è chiaro quale strada abbiano intrapreso ma sicuramente non quella dello spettacolo: le tre donne, infatti, non sono conosciute. Quella più esposta mediatamente è la seconda, Cristina, che solo qualche anno fa ha ritirato il riconoscimento che Hollywood ha voluto dare al papà, con la Walk of Fame. In quell’occasione, la secondogenita di Luciano Pavarotti ha ammesso: “È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui”.