Lorenza Famularo, terza denuncia della famiglia/ Dopo proteste 6 medici a Lipari

La famiglia di Lorenza Famularo è pronta a sporgere una nuova denuncia, stavolta contro l’Asp per il numero di figure professionali in servizio durante il caso sanitario della ragazza. A rivelarlo è Messina Today, secondo cui salgono quindi a tre le querele per la morte della 22enne causata, secondo le accuse, dai disservizi all’ospedale di Lipari. I familiari della ragazza consegneranno una nuova denuncia alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che sta seguendo l’inchiesta, attraverso gli avvocati Vincenzo La Cava e Nunzio Rosso. Le precedenti due erano rivolte al personale che nei giorni precedenti al 22 agosto avevano seguito il caso di Lorenza Famularo. L’Asp intanto, dopo l’atto di interpello per il reclutamento di dipendenti interni da destinare a Lipari, sta per firmare una convenzione con l’ospedale Papardo per trasferire al presidio sanitario dell’isola i primi sei medici. «Il primo nostro obiettivo è stato raggiunto», ha dichiarato Alessandro La Cava, cognato di Lorenza Famularo.

MORTE LORENZA FAMULARO, LA FAMIGLIA A POMERIGGIO 5

La morte di Lorenza Famularo ha acceso i riflettori nazionali sulle carenze di quella che è l’unica struttura ospedaliera delle Isole Eolie. Oggi il fidanzato della giovane e la sorella Fabiana saranno ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare quanto accaduto alla ragazza, morta per quella che sembra essere una embolia polmonare non diagnosticata. Il giovane ha avuto la lucidità di raccogliere tutti i messaggi e le note vocali che la fidanzata gli aveva inviato, ordinandoli per date, insieme a referti e prescrizioni, per ricostruire quanto accaduto e provare a fare luce sulla morte di Lorenza. Dopo il funale, ha poi deciso di occupare l’ospedale, con la collaborazione di altri manifestanti, e la protesta ha richiamato l’attenzione nazionale. I toni della protesta poi si sono abbassati visto che l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha promesso una serie di interventi per garantire all’isola una sanità dignitosa. «Lo sto facendo per lei e perché non si ripeta più tutto questo», ha dichiarato nei giorni scorsi a Repubblica. La coppia stava pensando di andare a vivere insieme e scherza sulla possibilità di avere un figlio, perché era ancora presto.



