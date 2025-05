E’ morta Lorenza Fontebasso, 41enne che aveva partecipato nel 2018 al programma “La prova del cuoco”, storico show culinario di casa Rai attorno all’ora di mezzogiorno, oggi sostituito da “E’ sempre mezzogiorno”. Alla sua conduzione vi erano Antonella Clerici e Elisa Isoardi, e proprio quest’ultima era al timone quando ha partecipato Lorenza Fontebasso. Era originario di Nervesa, località della provincia di Treviso (ma la sua famiglia era umbra, di Città della Pieve), e oggi piange la stessa giovane donna, titolare del ristorante Il Capriccio, molto conosciuto e rinomato.

Come scrive Il Gazzettino, era apprezzata da tutti, sia dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto umano, ed è per questo che sono molti oggi quelli che piangono la povera 41 anni. Purtroppo da diverso tempo stava combattendo con una brutta malattia, un male che l’ha stroncata e che l’ha strappata al nostro mondo.

LORENZA FONTEBASSO, IL DOLORE DELLA FAMIGLIA

La sua partecipazione al cooking show di casa Rai Uno di sette anni fa l’aveva resa ancora più celebre, e aveva ulteriormente aumentato il legame con la comunità ma soprattutto con il marito e i due figli, entrambi molto giovani, uno frequenta le medie e l’altro le elementari. Coccole anche da parte della mamma Giuseppina, del padre Rino e di Alberto, il suo fratello gemello, con cui era legatissima.

Sulla vicenda si è espressa anche Mara Fontebasso, la sindaca di Nervesa, che l’ha descritta come una “brava ragazza”, una donna che “ha lottato con tutte le sue forze” per provare a vincere la malattia, non riuscendoci. “Ha combattuto come un eroe”, ha aggiunto e conclude il primo cittadino del comune del trevigiano.

LORENZA FONTEBASSO, MORTA LA 41ENNE RISTORATRICE: I RICORDI TOCCANTI

Anche Città della Pieve ha voluto rendere omaggio a Lonrendo Fontebasso con un “abbraccio sincero alla famiglia”, ma anche a tutti coloro che l’hanno amata, a cominciare da amici, conoscenti e colleghi di lavoro. “Lorenza Fontebasso – si legge ancora – non era solo una stimata ristoratrice”, descrivendola poi come una “donna solare”, ma anche e soprattutto una “presenza nella vita quotidiana” della comunità locale” che aveva un sorriso e una passione che hanno lasciato un segno “profondo”, per una perdita quindi che ha colpito tutti.

Un dolore quindi che scorre da Treviso fino a Perugia, dove il parare nei confronti di Lorenza Fontebasso è un’anima: una grande donna. Nel corso della trasmissione della tv pubblica aveva preso parte al “Duello all’italiana”, e nell’occasione aveva affrontato Alessandro Dentone, uno chef ligure, con l’obiettivo poi di rivisitare la cucina tradizionale veneta. Aveva infatti deciso di cucinare degli scampi alla busara, che avevano ovviamente convinto gli chef del programma. Per chi volesse, oggi alle ore 14:30 l’ultimo saluto alla 41enne ristoratrice, funerale celebrato a Città della Pieve.