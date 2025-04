Lorenza Mario è tra le protagoniste della prima edizione di “Ne vedremo delle belle“, il talent show condotto da Carlo Conti il sabato sera su Rai1. La showgirl, ex prima donna de Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore, è stata la regina della seconda puntata dove ha conquistato pubblica e giuria con una splendida performance canora sulle note di un successo di Mina. La showgirl si è sfidata con Patrizia Pellegrino, ma la sua prova canora ha convinto la giuria composta da Mara Venier, Christian de Sica e Frank Matano.

Una vittoria meritata per Lorenza Mario che, subito dopo la puntata, ha commentato entusiasta: “ho vinto, ho vinto, ho vinto la puntata. Vabbè a parte quello: l’importante è divertirsi. E’ stata una puntata molto frizzante, sono molto felice e mi sono divertita a cantare questo brano di Mina che è bellissimo. Mi dispiace per Patrizia, lei ci teneva tantissimo, lo desiderava proprio. Devo dire che ha sbagliato l’attacco, ma poi l’ha cantata veramente bene. Adesso mi godo la mia vittoria e poi ci si prepara per la prossima puntata. Sul nome “quando ero ragazzina e portavo i capelli corti e prendevo il treno per andare a scuola il controllore mi chiedeva il nome e cognome, poi ad un certo punto non è più successo”.

Lorenza Mario vittoria bis a Ne vedremo delle belle?

Lorenza Mario è stata la vincitrice della seconda puntata di “Ne vedremo delle belle“ ed occupa la seconda posizione nella classifica generale alle spalle di Pamela Prati. La showgirl ed attrice è la più “normale” di tutte le prime donne protagoniste del talent show di Raiuno; la Mario, infatti, non cerca la polemica né tantomeno cerca di mettersi in primo piano rispetto alle altre. Anzi sembra quasi di fare una gara a se, ma le sue prove sul palcoscenico finora hanno sempre convinto la giuria, ma anche il pubblico.

Sui social, infatti, è un tripudio di commenti positivi per lei visto che su X leggiamo “#NeVedremoDelleBelle Trovate una trasmissione, non questa roba qua, a #LorenzaMario!”. E ancora: “bella e brava. Avrebbe meritato più spazio in tv. Una delle poche show girl di talento #NeVedremoDelleBelle”, mentre un altro si domanda “ma finora dove l’avevano messa #LorenzaMario? È brava in tutto, le ingiustizie della TV”.