Lorenza Mario, chi è e carriera/ Il boom negli anni ’90 con Il Bagaglino: “Quando mi chiamò Pingitore…”

Lorenza Mario ha abbracciato numerose arti nel corso della sua brillante carriera, dalla recitazione alla conduzione, sino alla danza. Classe 1969, nata a Camposampiero in provincia di Padova, dopo aver conseguito la maturità linguistica, si avvicina da giovane al mondo della danza lavorando come ballerina. Il debutto a teatro, poi, arriva nel 1990 con la commedia La sorpresa dell’amore, ma è in televisione che arriva il grande successo. L’esordio sul piccolo schermo si registra all’inizio degli anni ’90, quando partecipa come ballerina nel programma del 1992 Acqua calda e nel 1993 in Il grande gioco dell’oca.

Il passaggio dalla Rai a Mediaset si verifica nel 1993, quando partecipa a due edizioni di Buona Domenica come prima ballerina in coppia con Matilde Brandi. Sono gli anni d’oro della sua carriera, segnati successivamente da un altro prestigioso traguardo: la chiamata di Pier Francesco Pingitore per Il Bagaglino, nel 1996, come prima donna dello spettacolo Rose Rosse. “Mi chiamò Pingitore. Lui mi disse: ‘Lorenza, io vorrei chiederle se lei ha piacere di essere la prima donna del Bagaglino. Te la senti?’ Io volevo dirgli no a questa domanda, però alla fine una settimana dopo stavo al Bagaglino”, aveva raccontato in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel maggio 2023.

Lorenza Mario, attrice e conduttrice: le partecipazioni televisive

Lorenza Mario, negli anni successivi al grande boom televisivo, ha poi proseguito la sua carriera come attrice, conduttrice e showgirl. Nel 1997 ha recitato al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nel film Delitto al circo della serie TV I misteri di Cascina Vianello. Nello stesso anno è stata eletta presidente di giuria di Miss Italia, mentre nel 1998 si conferma in Rai, a Domenica In, non solo come prima ballerina ma anche come conduttrice.

Tra le sue più recenti partecipazioni televisive, spiccano quella del 2016 a Tale e quale show e quella del 2018 ad Amici, dove ha tenuto la Masterclass sul Musical.

