Lorenza Mario, chi è/ Il compagno Federico Piron, l’ex marito Alessandro Safina e il figlio Pietro

Lorenza Mario, chi è: il matrimonio con Alessandro Safina

Lorenza Mario sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno. La ballerina e attrice è stata sposata con il tenore Alessandro Safina, conosciuto durante la messa in scena di “Orfeo all’Inferno”. La coppia si è sposata il 2 aprile del 2002 nella chiesa del Carmine di Padova. Hanno un figlio, Pietro. Dopo dieci anni di matrimonio si sono separati.

Carolina, Alberto e Stéphanie, figli del principe Ranieri di Monaco/ I matrimoni, i divorzi e gli eredi

Nato nel 1968 a Siena, Safina si è interessata all’opera in tenera età e ha cantato in produzioni teatrali in tutta Europa. Durante la sua adolescenza è diventato un ammiratore della musica pop e rock, traendo ispirazione da band come Genesis, Clash, Simple Minds e U2. Poco dopo, ha iniziato a combinare insieme i due stili.

Davide Dattoli, chi è/ Il progetto di Talent Garden e il riconoscimento di Forbes

Federico Piron, compagno di Lorenza Mario

Dal 2011 Lorenza Mario è legata all’imprenditore e manager Federico Piron: “Abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima. Fin da subito ci è sembrato di conoscerci da sempre. Adoriamo lo sport e le piccole cose… La nostra giornata perfetta è sul divano, sotto una coperta gigante, a vedere un bel film”, ha detto l’attrice qualche anno fa come riporta il sito News of Gossip. All’epoca la Mario aveva parlato anche di matrimonio: “Sì, è un nostro obiettivo. Vorremmo organizzare la cerimonia delle nostre nozze nel giardino della nostra nuova casa e lo faremo appena sarà pronta”. Molto riservati, Federico Piron compare raramente sul profilo social della compagna: “Amore, il vero cuore della vita”, ha scritto Lorenza in occasione di un San Valentino, pubblicando una foto insieme a Federico.

Grace Kelly, moglie del principe Ranieri/ Le nozze nel 1956, la tragica morte nel 1982

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenza Mario (@lorenzamario_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA