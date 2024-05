Lorenza Mario, chi è la ballerina de Il Bagaglino/ Dagli esordi al successo con Pignatore negli anni’90

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite un’artista poliedrica dall’incredibile carriera televisiva: Lorenza Mario. Dagli esordi come ballerina, al successo che la consacra definitivamente al grande pubblico con Il Bagaglino, la ballerina, cantante e attrice parlerà del suo percorso professionale e privato.

Nata a Camposampiero in provincia di Padova nel 1969, consegue la maturità linguistica per poi iniziare a lavorare come ballerina. Nel 1990 debutta per la prima volta a teatro con la commedia La sorpresa dell’amore, per poi esordire anche su piccolo schermo. Il successo arriva con la partecipazione a programma quali: Acqua caldae Il grande gioco dell’oca. Dopo il suo debutto televisivo decide di passare a Mediaset, dove partecipa a Buona Domenica in qualità di ballerina insieme a Matilde Brandi. La ballerina, nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno, ha rivelato di aver avuto come idoli nella danza Carla Fracci e Heather Parisi che l’hanno fortemente ispirata.

Lorenza Mario e il successo con Il Bagaglino: la carriera spicca il volo negli anni’90

La svolta nella carriera di Lorenza Mario arriva nel 1996, quando viene scelta come prima donna nello spettacolo Rose Rosse de Il Bagaglino: “Mi chiamò Pingitore. Lui mi disse: ‘Lorenza, io vorrei chiederle se lei ha piacere di essere la prima donna del Bagaglino. Te la senti?’ Io volevo dirgli no a questa domanda, però alla fine una settimana dopo stavo al Bagaglino” dichiarava la ballerina a Oggi è un altro giorno.

La ballerina ha anche esordito su grande scherzo recitando nel film Delitto al circo della serie TV I misteri di Cascina Vianello. Più recentemente, l’attrice e cantante ha partecipato ad Tale e Quale Show nel 2016, e ad Amici nel 2018 in qualità di insegnante. Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata con il tenore Alessandro Safina, dal loro amore è nato il figlio della ballerina.

