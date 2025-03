Protagonista di “Ne vedremo delle belle”, Lorenza Mario ha sfidato nella prima puntata Matilde Brandi. Le due si sono raccontate nella sfida “Photo story” e a portare a casa la vittoria è stata proprio la ballerina e showgirl di Camposampiero, che in passato è stata tra le protagoniste del Bagaglino. A vincere la puntata, con 24 punti, è stata Pamela Prati mentre per Lorenza Mario è arrivata la quinta posizione con 12 punti, alle spalle appunto della Prati, di Adriana Volpe e Laura Freddi e di Veronica Maya, al quarto posto. La classifica generale e quella della prima puntata, al momento, coincidono. In attesa della seconda puntata di questa sera, ripercorriamo dunque ciò che Lorenza Mario ha fatto nel primo appuntamento con il programma di Carlo Conti.

“Ho raccontato chi sono e le mie prime emozioni, che dite, rimarranno sempre le stesse? Sono prontissima a farvene vedere delle belle” ha raccontato la showgirl e ballerina del Bagaglino. Anche il pubblico sembra aver apprezzato molto quella che è stata la performance della bella Lorenza. Non sono mancati, infatti, gli apprezzamenti per la “Photo story” che la showgirl ha presentato, sfidando Matilde Brandi.

Lorenza Mario a “Ne vedremo delle belle”: la performance convince il pubblico da casa

A “Ne vedremo delle belle”, il pubblico sembra aver apprezzato molto la performance di Lorenza Mario. Un follower, ad esempio, ha commentato: “Ho visto il programma e mi sono divertito, per me Lorenza Mario è la migliore, ha tutto, dolcezza, bellezza, classe, simpatia e poi è brava a parlare, cantare, ballare, ha una carriera meravigliosa in poche parole è una showgirl completa”.

“Posso dirti che sei la più bella di tutte. Naturale, non artefatta da una chirurgia estetica scellerata, bella come il sole davvero. Tifo per te, perché sei davvero brava oltre che la più bella di tutte” ha scritto un altro utente. Lorenza Mario, che si è descritta come “croccante”, è ora pronta a prendere parte alla seconda puntata. E anche oggi… Ne vedremo delle belle!

