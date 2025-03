Lorenza Mario, showgirl che in queste settimane è protagonista di “Ne vedremo delle belle”, è stata sposata per diverso tempo con Alessandro Safina, un tenore. I due hanno avuto un figlio, Pietro, che è arrivato poco dopo il matrimonio. Dopo dieci anni, però, la loro storia d’amore è terminata: non sappiamo quale sia la ragione che ha portato i due alla separazione, senza dubbio molto sofferta, considerando che la coppia aveva un figlio in comune. Entrambi sono sempre stati molto riservati e non hanno mai messo sul banco del gossip i loro fatti intimi: per questa ragione non sappiamo moltissimo su quello che li ha portati a separarsi.

Oggi Lorenza Mario ha un’altra storia d’amore molto importante, con Federico Piron. Il compagno della showgirl è al suo fianco da tanti anni ormai. La loro storia sarebbe cominciata infatti dopo la separazione con Alessandro Safina. La Mario ha parlato della sua relazione con Federico solamente in poche interviste, essendo molto riservata. In un’occasione, però, ha raccontato qualcosa in più su Federico Piron, l’uomo al suo fianco ormai da tanti anni: “Abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima”. Questo li ha portati ad innamorarsi e a condividere la loro vita.

Lorenza Mario, il sogno del matrimonio con il compagno Federico Piron

Lorenza Mario e Federico Piron stanno insieme ormai da tanti anni, più di quindici. Nonostante ciò il matrimonio non è mai arrivato, o almeno non ancora. Come ha raccontato la showgirl, comunque, si tratta di un loro obiettivo: “Vorremmo organizzare la cerimonia delle nostre nozze nel giardino nella nostra nuova casa” ha rivelato la star del Bagaglino, ora in tv con “Ne vedremo delle belle”. Con Federico, dunque, la storia prosegue e va avanti ormai davvero da tantissimi anni: arriverà la proposta e magari il matrimonio? Staremo a vedere…