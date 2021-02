Lorenziani, setta aspetta fine del mondo sotto terra/ “Mascherina? No, ci salva Dio”

Chi sono i Lorenziani? Si tratta di una setta religiosa che vive nel sud est della Germania, lungo il confine con la Repubblica Ceca, che vive senza indossare le mascherine, convinti in maniera certa che Dio salverà loro. L’attenzione su di loro è stata posta da Focus, edizione Germania, che ha interpellato il massimo esperto dei Lorenziani, Joseph Canaris, che da tempo segue questa setta millenarista costituita da oltre 5mila persone, suddivise in circa 60 comunità della Sassonia, nei pressi del tempo ufficiale della città di Eliasburg (nel distretto di Marterbuschel a Pockau-Lengefeld).

La comunità si è creata fra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, su idea del fondatore Herman lorenz, e si dichiara la sola in grado di sopravvivere all’imminente fine del mondo. La particolarità dei Lorenziani è che gli stessi hanno sempre degli zaini e delle provviste, di modo da essere pronti alla fuga, e non hanno oggetti tecnologici come televisioni, radio, pc o smartphone.

LORENZIANI: “CHI INDOSSA MASCHERINA NON SI FIDA DI DIO”

“Chi indossa la mascherina non si fida di Dio – le parole di Canaris a Focus per cercare di far capire chi siano i Lorenziani – si incontrano in grandi gruppi e, nonostante il coronavirus, non indossano le mascherine. Pensano che se ti comporti in modo devoto e riverente, non ti succederà nulla. Solo un Lorenziano senza mascherina è un buon Lorenziano. Chi indossa la mascherina dimostra di non fidarsi di Dio”. Canaris racconta poi un episodio per certi versi inquietanti: “Lo scorso ottobre i membri anziani della setta sono stati prelevati da case di riposo e portati alla celebrazione del centesimo anniversario della comunità, dove vi hanno preso parte senza mascherina”. Finita la funzione sono stati riportati presso la casa di riposo dove risiedevano e si è poi creato un piccolo focolaio. Focus fa inoltre sapere che nel distretto dell’Erzgebirgskreis i casi di covid siano schizzati alle stelle durante la fine del 2020, senza comunque associare tale fenomeno ai lorenziani. La comunità religiosa ha allestito nel seminterrato del tempio di Eliasburg una cucina in grado di ospitare più di mille persone, e in cui le stesse potranno attendere il giorno del giudizio. Quando arriverà, i lorenziani si dirigeranno al Polo Nord dove un’astronave li rapirà, per poi ricongiungerli con i loro cari defunti nonché con il fondatore Hermann Lorenz.



