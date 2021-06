Lorenzo, Alessandro e Viola figli Federica Angeli/ Accusata di averli messi a rischio

Lorenzo, Alessandro e Viola sono i figli di Federica Angeli

Si chiamano Lorenzo, Alessandro e Viola i tre figli di Federica Angeli, giornalista di Repubblica nota al pubblico a partire soprattutto dalle sue inchieste sulla mafia di Ostia. Federica, che da anni si occupa di temi di cronaca nera e giudiziaria, vive sotto scorta insieme a tutta la sua famiglia. I suoi figli hanno rispettivamente 15, 12 e 11 anni e sono tra le vittime del clima di terrore che la mafia è stata in grado di instaurare non solo nella zona del litorale romano (dove lei e suo marito vivono), ma si può dire in tutto il centro-sud Italia. In un’intervista rilasciata a fine 2020 a Emilia-Romagna Mamma, la giornalista ha svelato qualche dettaglio in più circa la sua vita familiare, in particolare in riferimento a come i suoi figli hanno appreso la notizia della scorta: “I bambini erano piccoli quando tutto questo è cominciato e così avevo raccontato loro che ero stata così brava al lavoro che mi avevano dato un premio: gli autisti”.

Federica Angeli: “Mi hanno accusata di aver messo a rischio la vita dei miei figli”

In un certo senso è andata proprio così: Federica Angeli è stata brava a smascherare le dinamiche mafiose dietro ad alcuni episodi criminosi che hanno caratterizzato la vita degli abitanti di Ostia negli ultimi anni. Al di là del giudizio altrui, comuque, lei è convinta di aver fatto la cosa giusta: “In molti mi hanno criticata, soprattutto le mamme della mia generazione e quelle dell’età di mia madre. Mi hanno detto che ho messo a rischio i miei bambini, che non ho pensato al loro bene. Per me, invece, è l’esatto contrario: voltarsi dall’altra parte e far finta di non vedere è fare il loro bene?”. Questa sera, la vicenda di Federica Angeli e della sua famiglia verrà approfondita nell’ambito di A mano disarmata, il film biografico con protagonista Claudia Gerini in onda in prima serata su Rai1.

