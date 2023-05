Lorenzo Amoruso choc: “Manila Nazzaro? Con un altro subito dopo la rottura”/ “Tanta cattiveria, è scappata…”

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio dopo la rottura con Manila Nazzaro: “Parla di me come un mostro”

Dichiarazioni forti quelle fatte da Lorenzo Amoruso nel corso di una diretta Instagram con Biagio D’Anelli. L’ex calciatore, che con la conduttrice ha vissuto una storia d’amore durata sei anni, ha ripercorso alcuni aspetti inediti e molto privati della rottura con Manila, cominciando col raccontare oggi come sta.

“Mi sto riprendendo, – ha esordito Lorenzo – non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile. Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello.” Ha quindi proseguito: “L’amarezza nasce dal fatto che si continui a parlare di me in maniera brutta, negativa, come se fossi un mostro. Vengono dette cose brutte e non è giusto. Le storie iniziano e finiscono, l’amore si vede nelle difficoltà, è troppo facile girarsi e andar via quando le cose non vanno bene… Lei è scappata…”

Il lungo sfogo di Lorenzo Amoruso continua con una dichiarazione molto pesante: “Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo: la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona.”

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro avrebbe già un altro e arriva ad insinuare che questa frequentazione possa aver avuto inizio ancor prima che la loro relazione fosse del tutto conclusa. Amoruso poi continua con parole forti: “La cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato, tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘Fatti curare, sei malato’ solo perché perdevo un po’ di tempo alla PlayStation… e poi vieni a scoprire che piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… è arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina, ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo… Io ho pianto per una settimana di fila quando abbiamo persona la bambina, e sentirmi dire certe cose… una coltellata avrebbe fatto meno male!”

“Se sono ancora innamorato di lei? Quando ami una persona non la ami due giorni, la ami, punto. L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei, ho messo lei e suoi bambini davanti a tutto e tutti…”, fa sapere ancora Lorenzo nella sua lunga chiacchierata con Biagio D’Anelli. Così svela qualche dettaglio sui motivi della rottura, facendo rivelazioni molto intime: “Manila ha voluto rompere perché chissà quale mancanza di rispetto ho avuto nei suoi confronti, per carità l’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose… ha detto ‘Ecco vedi, abbiamo perso la bambina perché Dio sapeva che ci saremmo lasciati, ci voleva punire!’… Dire che la perdita della bambina ci ha allontanati è brutto! (Manila lo ha dichiarato in una recente intervista a Monica Setta per Generazione Z, ndr)”

Alla fine, l’ex calciatore ha voluto fare una sorta di appello alla sua ex compagna: “Ha fatto tutto lei, allora scordati di me, non ne parlare più! Hai deciso tu di abbandonare il nostro progetto di vita. Se lei ha scelto il ‘chiodo scaccia chiodo’ per dimenticarmi, va bene, ti assumi le tue responsabilità e vai avanti, ma lasciamo stare, non mi menzionare più. Fai le interviste senza parlare di me.“













