Lorenzo Amoruso compagno di Manila Nazzaro, l’attesa sorpresa?/ Un indizio social svela che…

Lorenzo Amoruso pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Naturalmente come ospite, per una sera. Nello specifico vuole fare una sorpresa alla sua dolce metà, Manila Nazzaro, concorrente ufficiale di questa edizione. Nei giorni scorsi la showgirl aspettava con ansia una sorpresa da parte dell’ex calciatore, ma alla fine è rimasta a bocca asciutta. A bocca asciutta sono rimasti anche i fan della coppia, che avevano già pregustato un incontro romantico durante la diretta.

Alla fine non se ne è fatto nulla ma tutto potrebbe essere rimandato a questa sera, come ha fatto intendere sulle proprie stories social l’ex calciatore. Lorenzo Amoruso ha infatti postato una foto della sua Manila con scritto “surprise?”. Lo scopriremo tra poco, quando si accenderanno i riflettori su una nuova puntata del GF VIP.

Lorenzo Amoruso entra nella casa del Grande Fratello VIP?

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe già dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP nella scorsa puntata. Alla fine però la sua ospitata è saltata. Qualcuno ha puntato il dito contro il compagno della Nazzaro, che si è subito messo sulla difensiva, respingendo le critiche: “non è stata colpa mia”. Nelle ore successive alla puntata, poi, Lorenzo Amoruso ha aggiunto alcune altre dichiarazioni, corredandole di scuse pubbliche: “Devo delle scuse a tutti, perché ci sarebbe dovuta essere una piccola sorpresa per Manila, così non è stato ma non è stata colpa mia. Il GF ha deciso, avrà avuto problemi di scaletta”.

