Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Matrimonio? Lo sogno in Chiesa”

Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro, la ex Miss Italia e conduttrice radiofonica ospite della nuova puntata di Verissimo su Canale 5. L’ex calciatore della Fiorentina è tornato alla ribalta televisiva quest’estate dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2020 dove si è messo in gioco con la compagna di vita Manila Nazzaro. Una sfida importante da cui la coppia è uscita vincitrice, visto che hanno lasciato il falò insieme promettendosi amore e facendo intuire per il futuro anche un possibile matrimonio. In realtà l’ex campione dalla pagine di SuperGuida Tv ha precisato la notizia della nozze dicendo: “le nozze sono state molto fraintese. Io ho detto a Filippo che avrei sposato Manila però in tanti hanno pensato che saremmo subito convolati a nozze”. L’ex campione della Fiorentina vorrebbe sposare la bella ex Miss Italia, ma al momento non è possibile visto che la Nazzaro è in attesa di divorzio dall’ex marito. “Manila non è ancora divorziata” – ha detto Amoruso che pensando al futuro e ad un possibile matrimonio con Manila ha precisato – “per me sarebbe il primo e io l’ho sempre pensato in chiesa. Non abbiamo bisogno comunque del matrimonio per coronare il nostro sogno. Al momento non è una priorità. Se poi tra un anno o due quando tutto sarà risolto io e Manila decideremmo di sposarci lo faremo. La nostra priorità è viverci quotidianamente”.

Lorenzo Amoruso il calciatore: “Con Manila Nazzaro sogniamo un figlio”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno facendo grandi progetti per il futuro dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2020. “Stiamo intanto cercando casa a Roma” – ha dichiarato l’ex campione poche settimana dopo l’uscita dal programma di Canale 5 che è stato per lui una sorta di “debutto in televisione”, anche se conosceva il format. “Ho seguito le edizioni precedenti del programma e tutti mi hanno detto: “Voi avete mostrato problemi reali, umani”. Oggi qualcuno mi chiede anche consigli per risolvere problemi di coppia, ma non sono uno psicologo: sono un uomo fermo che sa amare” – ha raccontato Amoruso al settimanale Chi, anche se non nasconde però che il suo desiderio è quello di tornare ad occuparsi di calcio: “è il primo amore, vorrei tornare nel mio mondo. Ma ora non ci sono le condizioni. Mi piacerebbe che un club mi desse la possibilità di esprimermi come direttore sportivo, ruolo che oggi si è semplificato rispetto ai miei tempi dove c’era un uomo solo al comando a doversi inventare il mercato e tutto il resto senza grossi aiuti”. Infine parlando del futuro con Manila Nazzaro, Lorenzo non nasconde di sognare un figlio: “è il nostro sogno nel cassetto. Ammetto ovviamente di avere delle perplessità perché abbiamo raggiunto un equilibrio con i bambini e tra di noi. E’ chiaro che un bebè potrebbe scombussolare la situazione. Speriamo però che Madre Natura ci aiuti perché mi piacerebbe diventare papà”.



