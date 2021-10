Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ Pronto a stupirla: “Guardate la puntata”

Potrebbe essere una serata molto emozionante per Manila Nazzaro. Questa sera, 4 ottobre, al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare la sorpresa del suo amato Lorenzo Amoruso. Spesso in queste settimane Manila ha parlato di lui, raccontando momenti difficili ma anche molto emozionanti della loro storia d’amore. Lui, d’altronde, è dall’altra parte dello schermo che la segue e supporta ma questa sera potrebbe fare molto più di così. Stando a quanto riporta Calciotoday, Lorenzo avrebbe infatti annunciato sui social di avere in serbo per la sua dolce metà una sorpresa.

Manila Nazzaro/ Sorpresa del fidanzato Lorenzo Amoruso al GF Vip 2021?

Lorenzo Amoruso nella Casa del Grande Fratello Vip per Manila Nazzaro?

“Stasera bell’appuntamento con il Grande Fratello e mi è stata concessa una piccola sorpresina che Manila riceverà quindi guardate la puntata stasera. Credo che farò strappare due risatine un po’ a tutti”, ha scritto infatti Amoruso. Un indizio che ci porta a credere che questa sera sarà molto speciale per la concorrente del Grande Fratello Vip anche se non è chiaro se Lorenzo entrerà nella Casa o la sua sarà un’apparizione di un altro genere. Pare comunque certo che una sorpresina simpatica per lei non mancherà.

