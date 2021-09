Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ Ricorda il suo papà e si dispera…

Lorenzo Amoruso è focoso e passionale, molto legato alla sua Manila Nazzaro e questo per lui non è un momento facile. La sua donna è in casa al Grande Fratello Vip 2021 e lui continua a ‘sbirciarla’ quando può ma sui social ha ammesso di sentire molto la sua mancanza e di non essere pronto a stare senza di lei per molto tempo visto che una settimana è stata già insopportabile. Proprio qualche giorno fa, postando una foto in sua compagnia, Lorenzo Amoruso ci ha tenuto a sottolineare il fatto che senza la sua Manila è davvero più dura del previsto ma è sempre pronto a cogliere il suo sguardo che lui tanto ama, durante la diretta. Anche questa sera il calciatore sarà pronto in prima fila a seguire la sua dolce compagna in attesa di renderla sua moglie ma, intanto, basta guardare il suo profilo social per scoprire che in questi giorni un altro dolore ha attraversato i suoi pensieri.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ "Geloso da morire", riuscirà a frenarsi?

Lorenzo Amoruso dimentica Manila Nazzaro e ricorda il suo amato papà

Proprio qualche giorno fa Lorenzo Amoruso ha un po’ messo da parte Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021 per rendere omaggio al suo amato papà andato via un po’ troppo presto ma che qualche giorno fa avrebbe compiuto gli anni. Lui stesso postando la sua foto ha poi scritto: “Auguri papà mio oggi avresti compiuto 83 anni ma purtroppo la vita ti ha portato via troppo presto .Manchi tanto a tutti noi ti voglio bene spero ovunque tu sia possa essere in pace e felice”. Siamo sicuri che in quel momento avrebbe voluto avere accanto la sua compagna ma non è stato possibile, questa sera avranno modo di vedersi?

