Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Sono stato baciato dalla fortuna”

Lorenzo Amoruso è il compagno e futuro marito di Manila Nazzaro, la conduttrice radio-televisiva ospite della nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5. Dopo Temptation Island Vip 2020 la coppia sta vivendo un periodo di grandissima popolarità essendo stata “eletta” a furore di popolo la più amata del reality show dei sentimenti. Un viaggio che è costato tanta fatica all’ex campione della Fiorentina che poco dopo il falò di confronto finale con la sua compagna si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi: “alcune parole dette da Manila mi hanno fatto tremare. Io non ero sicuro di voler fare questo “viaggio”, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito. Ricordiamo che noi abbiamo partecipato al programma non perché ci fossimo traditi, ma perché avevamo bisogno di risposte per il futuro. E le abbiamo avute”. L’ex campione non ha mai nascosto di voler sposare la sua Manila e di questo desiderio ne ha parlato sia a Temptation, ma anche durante le interviste rilasciate alla stampa.

Lorenzo Amoruso: “io e Manila Nazzaro abbiamo dato un segnale limpido”

Proprio al settimanale Chi, Lorenzo Amoruso ha rivelato: “le nozze? Io la sposerei domani!” – rivelando però di essere ancora titubante sulla possibilità di avere un figlio almeno al momento. “Sul figlio freno perché abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro. Non è paura, ma una riflessione. Con questo non dico no. Pochi sanno che io prima di giocare a calcio, studiavo per diventare maestro di scuola elementare. Aspettiamo, vedremo. E poi… sono un po’ vecchietto” – ha detto l’ex calciatore sulla possibilità di diventare padre. Una cosa è certa la partecipazione a Temptation Island Vip 2020 ha travolto Amoruso di una seconda ondata di popolarità, anche se il campione dalle pagine di SuperGuida Tv ha sottolineato: “la popolarità l’ho sempre vissuta bene. Ho giocato a calcio negli anni 90 conquistando un grande successo all’estero. Sono sempre stato schivo alla popolarità e non perché mi vergognassi. Ho sempre pensato di essere stato baciato dalla fortuna”. Sul finale ha sottolineato però la sua felicità nell’essere stato apprezzato dal pubblico per la sua storia d’amore con Manila Nazzaro: “sono felice di essere apprezzato perché io e Manila abbiamo dato un segnale limpido, bello, di speranza. Ci sono state delle mamme che mi hanno scritto di sperare che le loro figlie potessero trovare nella vita uno come me o che i loro figli potessero avere i miei stessi valori. Complimenti bellissimi che mi hanno fatto venire la pelle d’oca”.



