Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ Tutto pronto per la convivenza?

Manila Nazzaro sarà oggi ospite presso gli studi di Oggi è un altro giorno e quasi sicuramente chiacchiererà con la padrona di casa, Serena Bortone, della sua dolce metà, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due hanno concretizzato la loro storia d’amore durante la recente stagione di Temptation Island Vip 2020, quella andata in scena su Canale 5 la scorsa estate, e in questi giorni dovrebbe essere partita la loro convivenza dopo aver fatto a lungo i “fidanzatini”. Del resto Manila Nazzaro veniva da una storia turbolenta con Francesco Cozza, altro ex calciatore, ed evidentemente la stessa showgirl non se l’è sentita di fare il “passo” troppo in fretta.

I due hanno trovato la casa adatta dopo un’accurata ricerca, e sono pronti a trasferirsi nel loro nuovo nido d’amore assieme ai figli di lei, Nicolas e Francesco Pio, avuti dal primo matrimonio della 43enne. “Dopo averne visionate tantissime – le parole della Nazzaro a Vero rilasciate lo scorso mese di novembre – quando meno me lo sarei aspettata abbiamo trovato quella adatta alle nostre esigenze. Spero sia pronta per dicembre, io non vedo l’ora…”.

LORENZO AMORUSO E MANILA NAZZARO: DOPO LA CONVIVENZA LE NOZZE?

Un passo che è stato fatto senza troppo pensarci invece da Lorenzo Amoruso, che più volte ha dimostrato concretamente il suo amore verso l’ex Miss Italia, e di conseguenza, andare a vivere con la sua fidanzata è stata una cosa naturale. I due vivranno in quel di Roma, con l’ex calciatore che lascerà quindi la sua Toscana, dove lo stesso è nato e cresciuto, e insieme a loro, come detto sopra, ci saranno anche i figli di lei che già stravederebbero per il loro “patrigno”. Sembra infatti che a Temptation Island abbiano addirittura fatto il tifo per Amoruso e non per la mamma… E dopo la convivenza cos’altro aspettarsi? Il prossimo passo potrebbe essere il matrimonio, e poi, una volta uniti davanti a Dio, forse un figlio assieme. La coppia è fidanzata da circa due anni e vuole godersi ogni momento significativo con calma, senza eccessiva foga ne fretta.

