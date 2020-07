Lorenzo Amoruso complice di Pietro Delle Piane?/ Lui tradisce Antonella Elia e…

Le immagini lo avevano annunciato e il colpo di scena tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è effettivamente arrivato. La quarta puntata di Temptation Island si apre proprio con la showgirl che si trova a guardare le immagini del suo fidanzato che, scovata una zona d’ombra delle telecamere, bacia una tentatrice che pare sia Beatrice. Immagini che lasciano la Elia sconvolta e scossa, in quanto sicura della sua fedeltà. Intanto Pietro non solo bacia la tentatrice ma, tornato in camera sua, chiede la complicità di Lorenzo Amoruso per “coprirlo” in un eventuale secondo incontro. I due parlano in codice per non farsi scoprire ma appare palese lo scambio di battute tra i due. Lorenzo cerca comunque di riportarlo sulla retta via, invitandolo a fare una “doccia fredda” per allontanare i bollori.

Antonella Elia sconvolta da Pietro: “Stavolta ho chiuso con gli uomini”

Dall’altra parte Antonella Elia torna a citare il suo ex e dichiara: “Fabiano mi dirà ‘te l’ho sempre detto con chi avevi a che fare!’. Pietro è infoiato come un ragazzino di 15 anni, menomale che mi scrive che io sono la donna più leale e sincera che abbia mai conosciuto in vita sua.. Io dopo questo chiudo con gli uomini per sempre.” Tornata al falò, Antonella si dice disposta a vedere come procedono le cose: “Voglio farlo sfogare fino in fondo e vedere fin dove arriva”, dichiara la donna a Filippo Bisciglia. Antonella non sembra disposta a perdonare il suo gesto ma è curiosa di comprendere fino a dove il suo fidanzato si spingerà.



