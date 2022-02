Lorenzo Amoruso deluso dal comportamento di Manila Nazzaro / “Tempo per riflettere”

La discussione tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli in merito all’età non è piaciuta al compagno di Manila Nazzaro, che sui social sembra non aver gradito il comportamento della sua fidanzata che ha preferito smorzare la conversazione con la soprano piuttosto che difendere le sue ide ribattendo semplicemente come anche a 44 anni si possano aprire strade lavorative e amorose.

Katia Ricciarelli insulta Manila Nazzaro?/ "Possibilità di andare avanti a 44 anni?"

Attraverso una storia su Instagram Lorenzo Amoruso ha dimostrato la sua delusione nei confronti della compagna scrivendo: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato”.

Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro?

Lorenzo Amoruso ha concluso la sua riflessione ammettendo: “Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Dopo questa frase l’ex calciatore farà il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per chiarire la sua posizione con Manila Nazzaro o aspetterà fino a quando la donna non sarà fuori dalla Casa?

Nicola Pisu "Manila Nazzaro? Sono vittima di bullismo"/ "Voglio le sue scuse", interverrà Signorini?

Intanto sui social in molti hanno notato una somiglianza tra il suo comportamento e quello di Alex Belli scrivendo: “Ma vai con un altro teatrino sulle orme di Alex belli” mentre altri hanno messo in risalto come la scelta di Manila Nazzaro di smorzare la discussione con Katia Ricciarelli dimostri molta maturità da parte della concorrente: “Lui stava partendo con le denunce per la cosa dei 44 anni… lei invece ha smorzato… si è dimostrata più matura lei di lui”.





