Francesco Cozza, chi è l’ex marito di Manila Nazzaro: “Aspettava un bimbo da un’altra donna”

È stata molto tumultuosa e travagliata la vita sentimentale di Manila Nazzaro, ospite nella puntata di oggi di Verissimo, domenica 16 febbraio 2025. La showgirl, infatti, oggi è felice accanto all’uomo della sua vita, il ballerino Stefano Oradei che ha sposato nel 2024 ma in passato ha avuto due importanti relazioni che sono finite nel peggiore dei modi. La prima con Francesco Cozza, attuale ex marito di Manila Nazzaro e padre dei suoi due figli Nicolas e Francesco Pio e l’altra con l’ex compagno Lorenzo Amaruso.

Francesco Cozza è stato il primo grande amore di Manila, ex calciatore e padre dei suoi due figli i due hanno avuto una relazione lunga più di 12 anni terminata a causa delle gravi bugie dell’uomo. Manila, infatti, in molte interviste ha rivelato che è stata lei a prendere la decisione di lasciarlo dopo aver scoperto che l’uomo aspettava un figlio da un’altra donna e lei lo ha scoperto tramite delle chat socia: “Abbiamo rotto perché lui era un’altra persona”. Durante la sua permanenza al GF Manila ha confessato più volte che è stato difficilissimo non solo la separazione ed il divorzio ma soprattutto crescere da sola due figli piccoli.

Dopo il divorzio da Francesco Cozza, Manila Nazzaro sembrava aver ritrovato il sorriso con Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island e, paradossalmente, dal reality sono usciti più forti e legati di prima. Avevano il sogno di allargare la famiglia ma purtroppo la conduttrice ha avuto un aborto spontaneo e tale evento drammatico li ha allontanati. Dopo sei anni di relazione i due si sono lasciati e in svariate interviste Manila Nazzaro non ha nascosto tutta la sua delusione: “Quando sono uscita dal reality lui è cambiato e ha iniziato a utilizzare delle modalità inaccettabili, le litigate erano frequenti e con modalità sbagliate e se io ti dico che quelle parole mi fanno male e te me le continui a ripetere vuol dire che mi vuoi perdere.” Successivamente ha aggiunto che si sentiva ‘umiliata dalle litigate.’