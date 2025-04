Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati fidanzati per alcuni anni, tra alti e bassi inevitabili. L’ex calciatore e la showgirl hanno vissuto momenti molto intensi, con gioie, emozioni ed enormi delusioni. Già in crisi ai tempi di Temptation Island, Lorenzo e Manila avevano dato l’idea di poter risollevarsi ma il tempo ha dato risposte diverse. La coppia, infatti, è arrivata ad una dolorosa rottura e anche dopo la separazione non sono mancate le stoccate al veleno tra l’ex calciatore e Manila Nazzaro.

Quest’ultima, parlando qualche tempo fa a Verissimo della separazione da Lorenzo Amoruso, spiegò di aver subito comportamenti inaccettabile. Nello specifico, Manila ricorda un episodio spiacevole accaduto dopo la sua uscita al Grande Fratello, con litigate sempre più frequenti e ingestibili. “Ha iniziato ad avere un atteggiamento distaccato nei miei confronti e a utilizzare modalità inaccettabili”, le sue parole.

Manila Nazzaro al veleno con l’ex compagno Lorenzo Amoruso tra “liti pesanti e inaccettabili”

“Le nostre litigate erano diventate estremamente frequenti e assumevano modalità sbagliate”, incalza ancora Manila Nazzaro, che dopo continue umiliazioni e offese avrebbe deciso di troncate. “Le litigate erano furiose e offensive sia nei miei confronti che nei confronti dei miei figli e della mia famiglia”, l’accusa di Manila. Ovviamente le feroci litigate non sono mai dilagate in scontri fisici, ma come ricorda la soubrette anche “le parole possono finire”.

All’ex compagno, la Nazzaro rimprovera di aver architettato contro di lei una campagna al veleno. “Lo ha fatto solo per vendicarsi, è stato artefice di una shitstorm. Ha detto che ci siamo lasciati perché avevo un altro uomo e che ce l’avevo anche mentre stavamo insieme. Ed è una bugia”, ha tuonato. Dove stia la verità non è dato saperlo, ma Manila Nazzaro sembra certa delle sue parole e non teme smentite.