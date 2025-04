Negli ultimi giorni Manila Nazzaro ha fatto una confessione scioccante a The Couple, svelando di aver tradito il suo ex fidanzato Lorenzo Amoruso. Da quel momento si è creata una bella lotta tra l’ex Miss Italia che sta partecipando al reality con Stefano Oradei e l’uomo che sui social ha deciso di farsi sentire a modo suo. Ma partiamo dal principio: gli autori hanno chiesto ai due quando fosse stata la prima volta che hanno fatto l’amore, e da qui è successo un vero e proprio pasticcio.

Manila Nazzaro replica all'ex Lorenzo Amoruso: "Perché mi sono allontanata"/ "Fossi in lui, non parlerei!"

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno risposto alla domanda scomoda dicendo che la loro prima volta è avvenuta nel 2023, a gennaio. Peccato che in quel periodo Lorenzo Amoruso fosse ancora fidanzato con Manila. L’uomo non ha esitato a farsi sentire dicendo la sua verità e accusandola dunque di tradimento. Inutile dire che i social hanno iniziato a fare una “ricerca investigativa” andando a ripescare le dichiarazioni della donna in diverse trasmissioni televisive e sono uscite molte clip in cui si vede lei che racconta una versione diversa dei fatti.

Manila Nazzaro, chi è concorrente The Couple/ Alleanza con le sorelle Testa? "Ho capito che loro due…"

Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso reagisce alle accuse della donna: “Quando capiranno…“

Durante la puntata di The Couple di lunedì 14 aprile, anche Manila Nazzaro ha tenuto a dire la sua dopo che Ilary Blasi le ha fatto vedere le parole di Lorenzo Amoruso. Come ha reagito l’ex Miss Italia? “Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo, diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io“, ha esordito, per poi difendersi dicendo che se fosse in lui non direbbe altro. “Io sono sempre stata una gran signora. Tutto quello che ho fatto è stato fatto per difendere me, i miei figli, i miei genitori, i miei amici e non vorrei aggiungere altro“, ha continuato Manila Nazzaro, facendo intendere che Stefano Oradei ha salvato tutta la sua famiglia. Cosa avrà voluto dire? Nel frattempo, dopo la risposta della donna in puntata, Amoruso ha pubblicato una storia sospetta sui social: “Quando capiranno di non poterti nè superare nè eguagliare, proveranno a sporcarti“.