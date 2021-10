Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro/ Storia di un amore tra alti e bassi ma…

Lorenzo Amoruso è il fidanzato di Manila Nazzaro, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Un grande amore quello nato tra l’ex calciatore e la conduttrice che con la loro storia hanno emozionato e fatto sognare i telespettatori di Temptation Island. Dopo la frecciata della scorsa puntata, l’ex calciatore è pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà per fare una bella sorpresa alla compagna? Non è dato saperlo, ma quello che sappiamo con certezza che la coppia ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla partecipazione al reality show dei sentimenti di Canale 5. Una prova importante per entrambi da cui sono usciti più innamorati di prima. Non solo, visto che dopo il programma sono stati letteralmente travolti dall’affetto del pubblico italiano.

Un affetto che la ex Miss Italia Manila Nazzaro ha cercato di spiegare così: “non è stato soltanto il suo essere concreto, quasi rude, a suscitare un simile coinvolgimento negli spettatori, bensì sono convinta, la normalità. Il programma, dopo i confronti anche duri, le difficoltà, ha mostrato una coppia con problematiche comuni a tanti, non corna o traumi inconfessabili. Pertanto si sono identificati in noi, hanno sostenuto i nostri sforzi”.

Lorenzo Amoruso: “Temptation Island? Mi ha convinto Manila Nazzaro”

Eppure in pochi sanno che è stata proprio Manila Nazzaro a spingere il fidanzato Lorenzo Amoruso a partecipare a Temptation Island. A rivelarlo è stato proprio l’ex campione di calcio in una intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di SuperGuida Tv: “mi ha spinto Manila a partecipare perché ho un passato abbastanza birichino ed era interessata a vedere come mi sarei comportato in un contesto al femminile. Non so se mi voleva mettere alla prova o se era una prova per entrambi. Ho accettato per lei e devo dire che oggi siamo molto contenti di come è andata”.

Dopo Temptation Island, infatti, la coppia è uscita dal reality show con una grande consapevolezza: il loro amore. Non solo in tanti adesso si aspettano il matrimonio anche se proprio la Nazzaro ha precisato: “ogni volta che si parlava di matrimonio lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. Ora però mi aspetto la proposta vera! La nostra sarà una scelta d’amore non un obbligo”.



