Lorenzo Amoruso, frecciatina a Katia e Kabir Bedi/ “Televoto? Come dice la Ricciarelli avanti i giovani…”

Lorenzo Amoruso continua a sostenere la compagna Manila Nazzaro che, nella casa del Grande Fratello Vip dallo scorso 13 settembre, non è ancora riuscita a conquistare la finale. L’ex calciatore spera che la compagna ci arrivi, ma nel frattempo, continua a sostenere le persone che sono più vicine a Manila. Durante lo scotro al televoto tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge, ha invitato tutti i suoi follower a votare per Lulù che ha poi vinto il televoto diventando ufficialmente la seconda finalista del Grande Fratello Vip. Durante la puntata che andrà in onda lunedì 21 febbraio, tuttavia, non sarà eletto il terzo finalista, ma un concorrente lascerà definitivamente la casa.

Al termine delle nomination, al televoto sono finiti Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo a cui si è aggiunto Alessandro Basciano colpito da una nomiantion d’ufficio decisa dal Grande Fratello come provvedimento disciplinare per la sua reazione eccessiva durante una discussione. Anche per questo televoto, Lorenzo Amoruso si è espresso e, a sorpresa, ha appoggiato l’idea di Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli, negli scorsi giorni, ha più volte detto di voler lasciare spazio ai giovani. Durante il televoto per la finalissima ha espresso il desiderio di vedere in finale Soleil Sorge. Lorenzo Amoruso, in vista del nuovo televoto, ha appoggiato la proposta della Ricciarelli chiedendo di votare in modo da lasciare spazio ai giovani. “Non voglio dare suggerimenti a nessuno ma per il televoto “chi vuoi salvare” lunedì sera io sarei d’accordo con ciò che dice Katia…. avanti i giovani… a buon intenditor… fate voi“, ha scritto su Instagram il compagno di Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso, dunque, ha esortato i followers a votare per eliminare Kabir Bedi? Tra l’attore indiano e l’ex Miss Italia non c’è molta simpatia. Dopo aver discusso più volte in puntata, in casa, i due si ignorano.





