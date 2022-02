Lorenzo Amoruso furia su Katia Ricciarelli/ “Chiama Manila ‘quella lì’. A 44 anni non merita una chance?“

Lorenzo Amoruso si scaglia duramente contro Katia Ricciarelli dopo averle dedicato un post sui social. Ospite della puntata di Mattino 5 del 4 febbraio, il compagno di Manila Nazzaro non risparmia dure critiche alla signora Ricciarelli con cui l’ex Miss Italia ha instaurato un rapporto d’amicizia sin dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso di Delia Duran ha sconvolto gli equilibri della casa allontanando Manila da Soleil Sorge. Katia Ricciarelli, finora, era rimasta tra le due, ma negli ultimi giorni, non ha risparmiato critiche all’indirizzo della Nazzaro che hanno fatto infuriare Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso vs Katia Ricciarelli per parole su Manila/ “Sei arida, una vergogna”

“A 44 anni hai finito di vivere secondo la signora Ricciarelli…Qual è il problema? Non merita una chance perchè ha 44 anni? Dov’è la coerenza della signora Ricciarelli?”, ha sbottato l’ex calciatore ai microfoni di Federica Panicucci.

Lorenzo Amoruso, durissimo attacco a Katia Ricciarelli

Deluso dall’atteggiamento di Katia Ricciarelli nei confronti di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso svela cosa lo ha infastidito. “La chiama quella lì, sinceramente questa cosa non mi piace” ha spiegato. Il compagno della Nazzaro è convinto che la Ricciarelli abbia criticato Manila per la mancata nomination per la finale. L’ex Miss Italia, infatti, ha preferito concedere una chance per la finale a Miriana Trevisan. Una scelta che, secondo Amoruso, non sarebbe stata digerita da Katia Ricciarelli, desiderosa di conquistare la finalissima del 14 marzo.

LORENZO AMORUSO, SORPRESA A MANILA NAZZARO/ "Non dubitare mai di chi sei"

“Tante cose non si sono viste, ma l’ha aiutata diverse volte…Dov’è il problema? Solo perchè Manila non l’ha votata come preferita? Ma se a Katia non interessa andare in finale perchè ti arrabbi se Manila vota Miriana? Poi non vuoi stare nel mezzo e parteggi per Soleil?”, ha aggiunto. E conclude così: “Katia sta giocando, ma alla grande… Grande giocatrice… Lei vuole la finale… E te lo metto per iscritto…”. Lunedì 7 febbraio, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci sarà un confronto tra Lorenzo Amoruso e Katia Ricciarelli?





